BAİBÜ’den yeni bitki türü keşfi!

Adana'nın Mitolojik İsmi Bir Bitkiye Verildi

Eker'in 2016 yılında başlayan araştırma süreci, Adana'nın zengin florası içinde yeni bir sayfa açtı. Yeni keşfedilen bitki, diğer kılıçotu (Gladiolus) türlerinden farklı özellikler gösteriyor. Prof. Dr. Eker, bitkinin çiçeklerinin rengi, çiçek parçalarının ölçüleri ile tohum ve meyve özellikleri bakımından ayrıldığını belirtiyor.

Bilimsel Süreç ve Uluslararası Tanıma

Bu önemli keşif, bilim dünyasının dikkatini çekmek için titiz bir sürecin ardından "Phytotaxa" isimli prestijli uluslararası dergide yayımlandı. Eker ve ekibinin çalışması, alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildi ve yeni tür olarak kabul edildi. Eker, bugüne kadar literatüre kazandırdığı tür sayısının 22 olduğunu vurgulayarak bilim dünyasına olan katkısını gözler önüne serdi.

Adana'nın Mitolojik Kökeni ve Bitkinin İsmi

Adana'nın ismi ve tarihi hakkında da bilgi veren Eker, mitolojik efsanelere dayanan Adanus ve Sarus kardeşlerin hikayesine değindi. Adanus, bu efsaneye göre, şehre ismini verirken, Sarus ise Seyhan Nehri'ne kendi ismini bırakmış. Prof. Dr. Eker, bu kadim hikayeden esinlenerek, keşfettiği yeni türe "Adanus" ismini vermenin önemini vurguladı.

Bu önemli bilimsel çalışma, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin akademik başarılarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Prof. Dr. İsmail Eker ve ekibinin keşfi, hem bilim dünyasına katkı sağlıyor hem de Adana'nın zengin kültür ve tarihine ışık tutuyor.