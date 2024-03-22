BAİBÜ’den yeni bitki türü keşfi!
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. Prof. Dr. İsmail Eker, Adana'da yeni bir bitki türü keşfetti. "Adanus" ismini alan bu tür, bilim dünyasına önemli bir katkı sağlıyor.
Adana'nın Mitolojik İsmi Bir Bitkiye Verildi
Eker'in 2016 yılında başlayan araştırma süreci, Adana'nın zengin florası içinde yeni bir sayfa açtı. Yeni keşfedilen bitki, diğer kılıçotu (Gladiolus) türlerinden farklı özellikler gösteriyor. Prof. Dr. Eker, bitkinin çiçeklerinin rengi, çiçek parçalarının ölçüleri ile tohum ve meyve özellikleri bakımından ayrıldığını belirtiyor.
Bilimsel Süreç ve Uluslararası Tanıma
Bu önemli keşif, bilim dünyasının dikkatini çekmek için titiz bir sürecin ardından "Phytotaxa" isimli prestijli uluslararası dergide yayımlandı. Eker ve ekibinin çalışması, alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildi ve yeni tür olarak kabul edildi. Eker, bugüne kadar literatüre kazandırdığı tür sayısının 22 olduğunu vurgulayarak bilim dünyasına olan katkısını gözler önüne serdi.
Adana'nın Mitolojik Kökeni ve Bitkinin İsmi
Adana'nın ismi ve tarihi hakkında da bilgi veren Eker, mitolojik efsanelere dayanan Adanus ve Sarus kardeşlerin hikayesine değindi. Adanus, bu efsaneye göre, şehre ismini verirken, Sarus ise Seyhan Nehri'ne kendi ismini bırakmış. Prof. Dr. Eker, bu kadim hikayeden esinlenerek, keşfettiği yeni türe "Adanus" ismini vermenin önemini vurguladı.
Bu önemli bilimsel çalışma, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin akademik başarılarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Prof. Dr. İsmail Eker ve ekibinin keşfi, hem bilim dünyasına katkı sağlıyor hem de Adana'nın zengin kültür ve tarihine ışık tutuyor.
22 Mar 2024 - 13:46 Adana- Teknoloji
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.