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Soba faciası! Yaşlı çift zehirlenerek hayatını kaybetti!

Kastamonu, Tosya'da yaşlı bir çift karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Kızlarının bulduğu çift için soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Soba faciası! Yaşlı çift zehirlenerek hayatını kaybetti!
Soba faciası! Yaşlı çift zehirlenerek hayatını kaybetti!
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Tosya'da Üzücü Olay

Kastamonu Bahçelievler Mahallesi'nde, yaşlı bir çift karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Mustafa Topuz (85) ve Ayşe Topuz (77), evlerinin oturma odasında yaktıkları sobanın sızdırdığı ölümcül gazdan etkilendiler.

Soba faciası! Yaşlı çift zehirlenerek hayatını kaybetti!

Kızlarının Feryadı

Anne ve babasını Ramazan ayının sahur vaktinde uyandırmak üzere evlerine giden çiftin kızı, en kötü korkusuyla yüzleşti. Telefonla ulaşamadığı ailesinin evine gittiğinde, anne ve babasının cansız bedenleriyle karşılaştı. Bu acı manzara karşısında derin bir üzüntü yaşayan kız, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Soba faciası! Yaşlı çift zehirlenerek hayatını kaybetti!

Yetkililer Harekete Geçti

İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen sağlık ve inceleme ekipleri, yaptıkları ön incelemede Mustafa ve Ayşe Topuz çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, yaşlı çiftin cenazeleri Tosya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
# ramazan

22 Mar 2024 - 14:47 Kastamonu/ Tosya- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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