Soba faciası! Yaşlı çift zehirlenerek hayatını kaybetti!
Kastamonu, Tosya'da yaşlı bir çift karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Kızlarının bulduğu çift için soruşturma sürüyor.
Tosya'da Üzücü Olay
Kastamonu Bahçelievler Mahallesi'nde, yaşlı bir çift karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Mustafa Topuz (85) ve Ayşe Topuz (77), evlerinin oturma odasında yaktıkları sobanın sızdırdığı ölümcül gazdan etkilendiler.
Kızlarının Feryadı
Anne ve babasını Ramazan ayının sahur vaktinde uyandırmak üzere evlerine giden çiftin kızı, en kötü korkusuyla yüzleşti. Telefonla ulaşamadığı ailesinin evine gittiğinde, anne ve babasının cansız bedenleriyle karşılaştı. Bu acı manzara karşısında derin bir üzüntü yaşayan kız, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Yetkililer Harekete Geçti
İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen sağlık ve inceleme ekipleri, yaptıkları ön incelemede Mustafa ve Ayşe Topuz çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, yaşlı çiftin cenazeleri Tosya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
22 Mar 2024 - 14:47 Kastamonu/ Tosya- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.