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Büyük operasyon kameralara yansıdı!

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Büyük operasyon kameralara yansıdı!
Büyük operasyon kameralara yansıdı!
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Ele Geçirilenler: Kubar Esrar ve Daha Fazlası

Operasyonun detaylarına bakıldığında, ekiplerin bir şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, toplamda bir kilo 799 gram kubar esrar, 21 gram kenevir tohumu, bir adet hassas terazi, iki adet ruhsatsız tabanca ve 79 adet tabanca fişeği ele geçirdiği bilgisi paylaşıldı. Ele geçirilen bu malzemeler, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede büyük önem taşımaktadır. Bu başarı, jandarma ekiplerinin sahadaki üstün çabalarının ve kararlılığının bir göstergesidir.

Büyük operasyon kameralara yansıdı!

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlının, jandarma tarafından yapılan sorgu ve işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesine sevk edildiği ve burada çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Beycuma Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği açıklandı. Bu süreç, adaletin ve hukukun işleyişinin hızlı ve etkin bir şekilde devam ettiğinin altını çizerken, suçlulara karşı gösterilen sıfır tolerans politikasının bir yansımasıdır.Büyük operasyon kameralara yansıdı!
# jandarma

24 Mar 2024 - 12:32 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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