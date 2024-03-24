Büyük operasyon kameralara yansıdı!
Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ele Geçirilenler: Kubar Esrar ve Daha Fazlası
Operasyonun detaylarına bakıldığında, ekiplerin bir şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, toplamda bir kilo 799 gram kubar esrar, 21 gram kenevir tohumu, bir adet hassas terazi, iki adet ruhsatsız tabanca ve 79 adet tabanca fişeği ele geçirdiği bilgisi paylaşıldı. Ele geçirilen bu malzemeler, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede büyük önem taşımaktadır. Bu başarı, jandarma ekiplerinin sahadaki üstün çabalarının ve kararlılığının bir göstergesidir.
Gözaltı ve Tutuklama Süreci
Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlının, jandarma tarafından yapılan sorgu ve işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesine sevk edildiği ve burada çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Beycuma Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği açıklandı. Bu süreç, adaletin ve hukukun işleyişinin hızlı ve etkin bir şekilde devam ettiğinin altını çizerken, suçlulara karşı gösterilen sıfır tolerans politikasının bir yansımasıdır.
24 Mar 2024 - 12:32 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.