Şehir hayatından köy yaşamına büyük dönüş
Ankara'daki mesleğini geride bırakarak Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Karasu köyüne yerleşen Metehan Gökçen, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği bir proje sayesinde koyun yetiştiriciliğine adım attı. “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında aldığı 100 koyunla başladığı bu yolculuk, Gökçen'in gelirini üç kat artırdı.
Devlet Destekli Projeden Üç Kat Gelir
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022'de başlattığı ve koyun yetiştiriciliğini teşvik eden bu proje, Kastamonu'da 29 üreticiye umut oldu. Gökçen, projeden aldığı destekle bir yıl içinde 140 kuzu üreterek satışını gerçekleştirdi ve gelirini Ankara'da bir iş yerinde çalışırken aldığı ücretin üç katına çıkardı.
Yerel Kalkınma ve Tarımsal Üretime Katkı
Proje, köyden kente göçü önlemeyi, kırsal gelir kaynaklarını artırmayı ve bölgesel kalkınmayı hedefliyor. Aynı zamanda küçükbaş hayvan varlığının ve yerel koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesiyle kırmızı et açığının kapatılması ve istihdamın sağlanması amaçlanıyor.
Gençler İçin Yeni Umut: Tarımsal Girişimcilik
Gökçen gibi genç girişimciler, bu tür projelerle köylerine dönüş yapıp tarımsal üretime katkı sağlarken, aynı zamanda kendi işlerinin patronu olmanın memnuniyetini yaşıyor. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, projenin gençler arasında büyük ilgi gördüğünü ve pek çok kişinin bu tür teşviklerden yararlanmak istediğini belirtiyor.
24 Mar 2024 - 12:41 Kastamonu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.