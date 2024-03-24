Şehir hayatından köy yaşamına büyük dönüş

Devlet Destekli Projeden Üç Kat Gelir

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022'de başlattığı ve koyun yetiştiriciliğini teşvik eden bu proje, Kastamonu'da 29 üreticiye umut oldu. Gökçen, projeden aldığı destekle bir yıl içinde 140 kuzu üreterek satışını gerçekleştirdi ve gelirini Ankara'da bir iş yerinde çalışırken aldığı ücretin üç katına çıkardı.

Yerel Kalkınma ve Tarımsal Üretime Katkı

Proje, köyden kente göçü önlemeyi, kırsal gelir kaynaklarını artırmayı ve bölgesel kalkınmayı hedefliyor. Aynı zamanda küçükbaş hayvan varlığının ve yerel koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesiyle kırmızı et açığının kapatılması ve istihdamın sağlanması amaçlanıyor.

Gençler İçin Yeni Umut: Tarımsal Girişimcilik

Gökçen gibi genç girişimciler, bu tür projelerle köylerine dönüş yapıp tarımsal üretime katkı sağlarken, aynı zamanda kendi işlerinin patronu olmanın memnuniyetini yaşıyor. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, projenin gençler arasında büyük ilgi gördüğünü ve pek çok kişinin bu tür teşviklerden yararlanmak istediğini belirtiyor.