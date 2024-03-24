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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde güneş altında son kayak keyfi

Kartalkaya Kayak Merkezi, sezonun son gününde güneşli havada kayak keyfi sunarak kapandı. Yaklaşık 3 ay süren sezonda 250 bin ziyaretçi ağırlayan merkez, gelecek yıl için daha büyük planlar yapıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde güneş altında son kayak keyfi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde güneş altında son kayak keyfi
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Kartalkaya'da Unutulmaz Bir Sezonun Sonu

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve 2 bin 500 yatak kapasiteli beş lüks oteli barındıran Kartalkaya, 15 Aralık'ta başlayan kayak sezonunu kapattı. Toplam 75 kilometre uzunluğundaki pistlere sahip olan merkez, özellikle hafta sonları ve sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 3 ay süren sezon boyunca, Kartalkaya yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçiyi ağırladı, sezon boyunca 250 bin kişi bu eşsiz kış cennetini ziyaret etti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde güneş altında son kayak keyfi

Kayak Severlere Teşekkür ve Gelecek Sezonun Planları

Kartalkaya'daki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, sezonu tercih eden tüm kayak severlere teşekkürlerini iletti. Avcı, gelecek sezon için daha iyi pistler ve yatırımlar planladıklarını belirtti. Karın geç yağmasına rağmen, yapay karlama sistemiyle pistlerin kalitesini koruduklarını ve güzel bir sezon geçirdiklerini ifade etti.Kartalkaya Kayak Merkezi'nde güneş altında son kayak keyfi

Sezon Kapanışının Ardında

Avcı, sezonu erken kapatma kararlarının arkasında personeli Güney bölgelerine, özellikle Antalya, Kıbrıs ve Bodrum'a yönlendirme planları olduğunu açıkladı. Ayrıca, önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimler de bu kararı etkileyen faktörler arasında yer aldı. Bölgeye gelen yaklaşık 250 bin ziyaretçi ve otellerin doluluk oranları, Kartalkaya'nın bu sezon da popülerliğini koruduğunu gösterdi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde güneş altında son kayak keyfi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde güneş altında son kayak keyfi

# ziyaret

24 Mar 2024 - 14:14 Bolu- Gündem

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