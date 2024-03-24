BAİBÜ mezunu genç, ormanlara meydan okuyor!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Ormanlara

Yumuş, üniversite hayalini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirdi. Ormancılık ve Orman Ürünleri Programını başarıyla tamamlayan genç koruyucu, KPSS'de elde ettiği başarıyla Sakarya'da orman muhafaza memuru olarak atanma başarısını gösterdi. Söğütlü ilçesindeki Orman İşletme Şefliğinde göreve başlayan Yumuş, ormanların korunması adına her koşulda çalışıyor.

Kadın Eliyle Ormanların Korunması

Merve Yumuş, kadınların bu zorlu meslekte başarılı olabileceğinin canlı bir örneği. "Kadın elinin değdiği her yer belli oluyor" diyen Yumuş, orman koruma alanında kadınların da etkin rol alabileceğini gösteriyor. İşini büyük bir tutkuyla yapan Yumuş, Bolu ve çevresindeki ormanların korunmasına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aile Desteği ve Meslektaş Dayanışması

Yumuş'un en büyük destekçisi ailesi. Din görevlisi olan babası, kızının meslek tercihinde ona destek olurken, Merve de babasının görev yaptığı köylerdeki ormancılardan ilham alarak bu yolu seçti. İş yerindeki meslektaşlarıyla kurduğu güçlü bağlar ve özellikle kadın meslektaşlarıyla olan dayanışması, onun bu zorlu meslekte başarılı olmasını sağlıyor.