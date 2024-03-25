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İzmir Foça'dan Bolu’ya ateş düştü

İzmir Foça'da görevi başında silahıyla kendisini vurarak hayatına son verdiği iddia edilen Astsubay Muhammed Taşkesen'in trajik ölümü, ailesinin yüreğini dağladı. Bolu’daki evine ateş düşen askerin annesinin feryadı yürek dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken anne, “Beni eve götürmeyin, beni ona götürün” diye ağladı…

Arzu Sarı
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İzmir Foça'dan Bolu’ya ateş düştü
İzmir Foça'dan Bolu’ya ateş düştü
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Bir not bırakıp intihar etti

İzmir'in sakin ilçesi Foça, Astsubay Muhammed Taşkesen'in görevi başında silahıyla intihar etmesiyle sarsıldı. 28 yaşındaki genç askerin bir not bırakarak iddiaya göre silahıyla intihar edip canına kıyması ailesi ve yakın çevresi üzerinde derin bir üzüntü yarattı.

İzmir Foça'dan Bolu’ya ateş düştü

İhraç edildiği görevine 2 yıl önce iade edilmişti

İki yıl önce ordudan ihraç edildikten sonra görevine geri dönen Taşkesen'in hikayesi, umutla başlayıp trajediyle sonuçlandı. Bu geri dönüş, ne yazık ki genç astsubay için acı bir sonun başlangıcı oldu.İzmir Foça'dan Bolu’ya ateş düştü

Aileye ulaşan keder dalgası

Bolu Komando Tugayı askerleri ve sağlık ekiplerinin verdiği acı haberle, Taşkesen ailesinin yaşadığı Gölyüzü Mahallesi Kır Sokak’taki ev, kederin merkezi haline geldi. Aile, genç astsubayın ölüm haberini alır almaz inanmakta güçlük çekti; acılı anne, "Beni eve götürmeyin, beni oğluma götürün" feryadıyla yürekleri dağladı.İzmir Foça'dan Bolu’ya ateş düştü

Cevaplanması gereken sorular

Taşkesen'in bıraktığı intihar notu, onun iç dünyasındaki çatışmaları ve duygusal derinliği ortaya koydu. Bu not, genç astsubayın neden böyle bir sonu seçmek zorunda kaldığına dair cevaplanması gereken soruları gündeme getirdi.İzmir Foça'dan Bolu’ya ateş düştü

Demirkol’un ziyareti

Astsubayın ölüm haberini duyan ve aileye başsağlığı dilemek isteyen AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'un, askeri protokoller gereği ailenin evine girişine izin verilmedi.

 

 

# ak parti, aile, başkan, belediye

25 Mar 2024 - 12:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı
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