İzmir Foça'dan Bolu’ya ateş düştü

Bir not bırakıp intihar etti

İzmir'in sakin ilçesi Foça, Astsubay Muhammed Taşkesen'in görevi başında silahıyla intihar etmesiyle sarsıldı. 28 yaşındaki genç askerin bir not bırakarak iddiaya göre silahıyla intihar edip canına kıyması ailesi ve yakın çevresi üzerinde derin bir üzüntü yarattı.

İhraç edildiği görevine 2 yıl önce iade edilmişti

İki yıl önce ordudan ihraç edildikten sonra görevine geri dönen Taşkesen'in hikayesi, umutla başlayıp trajediyle sonuçlandı. Bu geri dönüş, ne yazık ki genç astsubay için acı bir sonun başlangıcı oldu.

Aileye ulaşan keder dalgası

Bolu Komando Tugayı askerleri ve sağlık ekiplerinin verdiği acı haberle, Taşkesen ailesinin yaşadığı Gölyüzü Mahallesi Kır Sokak’taki ev, kederin merkezi haline geldi. Aile, genç astsubayın ölüm haberini alır almaz inanmakta güçlük çekti; acılı anne, "Beni eve götürmeyin, beni oğluma götürün" feryadıyla yürekleri dağladı.

Cevaplanması gereken sorular

Taşkesen'in bıraktığı intihar notu, onun iç dünyasındaki çatışmaları ve duygusal derinliği ortaya koydu. Bu not, genç astsubayın neden böyle bir sonu seçmek zorunda kaldığına dair cevaplanması gereken soruları gündeme getirdi.

Demirkol’un ziyareti

Astsubayın ölüm haberini duyan ve aileye başsağlığı dilemek isteyen AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'un, askeri protokoller gereği ailenin evine girişine izin verilmedi.