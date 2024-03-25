- G:

Bolu'da sosyal konut projesi neden rafa kalktı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal konut projesinin iptali ve arsanın satışı hakkında konuştu. Özcan canlı yayın konuğu olduğu Taşın Gediği adlı programla İl Bank fon eksikliği, ihale sorunları ve depremin etkisiyle girdikleri zorlu süreci anlattı

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Bolu'da sosyal konut projesi neden rafa kalktı?
Bolu'da sosyal konut projesi neden rafa kalktı?
+3
Büyütmek için resme tıklayın

Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan her Cuma 20.30’da canlı yayınlanan Taşın Gediği adlı programda gazeteciler Hüseyin Aykan, Faruk Çidem ve Nizamettin Yıldırım’ın konuğu oldu. Özcan ayrıca vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.

Bolu'da sosyal konut projesi neden rafa kalktı?

Sosyal konut arsası neden satıldı?

Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan, "Taşın Gediği" haber programında sosyal konut projesinin neden gerçekleşmediğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, projenin iptal edilmesinin ardındaki nedenleri ve arsanın satış sürecini detaylı bir şekilde anlattı.

Bolu'da sosyal konut projesi neden rafa kalktı?

İl Bank fonları ve projenin iptali

Özcan, projenin iptal edilmesinin temel sebeplerinden biri olarak İl Bank'ın belediyeye göndermesi gereken emeklilik fonlarının ulaşmamasını gösterdi. Bu durum, belediyenin mali planlamasında ciddi bir açık oluşmasına yol açtı.
Bolu'da sosyal konut projesi neden rafa kalktı?

İhale sürecindeki engeller

Projeyle ilgili ihale sürecinde yaşanan aksaklıklara da değinen Özcan, ihaleyi kazanan firmanın FETÖ ile ilişkilendirilen bir ortağı nedeniyle Gaziantep'te bir belediye tarafından ihale yasaklısı ilan edilmesi gibi sorunlar yaşandığını belirtti. Artan maliyetlerin de projeyi dar gelirli vatandaşlar için erişilmez kıldığını ifade etti.Bolu'da sosyal konut projesi neden rafa kalktı?

EYT düzenlemesi ve depremin etkisi

EYT düzenlemesi ve ardından gelen 6 Şubat depremi, projenin finansmanında önemli rol oynadı. Özcan, İl Bank'ın tek seferde ödeme yapacağını duyurmasının ardından, depremin finansal planları alt üst ettiğini ve İl Bank'ın ödemeleri yapamayacağını bildirdiğini aktardı.

Arsadan elde edilen gelirle emekçilerin hakları korundu

Özcan, emekli personelin mağdur olmaması adına arsayı 158 milyon liraya satarak, kıdem tazminatlarını ödemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Bu hamle ile belediyenin mali yükümlülüklerini yerine getirdiği ve emekçilerin haklarını koruduğu vurgulandı.Bolu'da sosyal konut projesi neden rafa kalktı?

Bolu Belediyesi'nin kazanımları ve şeffaflık vurgusu

Son olarak, Tanju Özcan, yaşanan zorluklara rağmen Bolu Belediyesi'nin şehre değer katacak araziler kazandırdığını belirtti. Tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde halka açıklandığını ve vatandaşların menfaatlerinin her zaman gözetildiğini ifade etti. Bu açıklamalar, Bolu'daki sosyal konut projesinin satışının arkasındaki gerçekleri aydınlattı.

# ödeme, satış, belediye, emekli, cuma

25 Mar 2024 - 16:00 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliklerinin 2024 yılı programında bulunan üretim bölmelerinde Orman Emvali Boylama ve Mesaha İşi Resmi İlandır mask
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliklerinin 2024 yılı programında bulunan üretim bölmelerinde Orman Emvali Boylama ve Mesaha İşi
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı kındıra son deposu orman emvali istif işi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı kındıra son deposu orman emvali istif işi
Atıksu hattı yenileme inşaatı yaptırılacaktır T.C. Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Atıksu hattı yenileme inşaatı yaptırılacaktır T.C. Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Bolu Göynük 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası Yapım İşi Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Bolu Göynük 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası Yapım İşi Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Bolu'da sosyal konut projesi neden rafa kalktı? mask
Bolu'da sosyal konut projesi neden rafa kalktı?
İzmir Foça'dan Bolu’ya ateş düştü mask
İzmir Foça'dan Bolu’ya ateş düştü
Aslıhan Öztürk, 50 yaşında resim tutkusuyla yeniden doğdu! mask
Aslıhan Öztürk, 50 yaşında resim tutkusuyla yeniden doğdu!
BAİBÜ mezunu genç, ormanlara meydan okuyor! mask
BAİBÜ mezunu genç, ormanlara meydan okuyor!
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde güneş altında son kayak keyfi mask
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde güneş altında son kayak keyfi
Şehir hayatından köy yaşamına büyük dönüş mask
Şehir hayatından köy yaşamına büyük dönüş

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL