Bolu'da sosyal konut projesi neden rafa kalktı?

Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan her Cuma 20.30’da canlı yayınlanan Taşın Gediği adlı programda gazeteciler Hüseyin Aykan, Faruk Çidem ve Nizamettin Yıldırım’ın konuğu oldu. Özcan ayrıca vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.

Sosyal konut arsası neden satıldı?

Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan, "Taşın Gediği" haber programında sosyal konut projesinin neden gerçekleşmediğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, projenin iptal edilmesinin ardındaki nedenleri ve arsanın satış sürecini detaylı bir şekilde anlattı.

İl Bank fonları ve projenin iptali

Özcan, projenin iptal edilmesinin temel sebeplerinden biri olarak İl Bank'ın belediyeye göndermesi gereken emeklilik fonlarının ulaşmamasını gösterdi. Bu durum, belediyenin mali planlamasında ciddi bir açık oluşmasına yol açtı.

İhale sürecindeki engeller

Projeyle ilgili ihale sürecinde yaşanan aksaklıklara da değinen Özcan, ihaleyi kazanan firmanın FETÖ ile ilişkilendirilen bir ortağı nedeniyle Gaziantep'te bir belediye tarafından ihale yasaklısı ilan edilmesi gibi sorunlar yaşandığını belirtti. Artan maliyetlerin de projeyi dar gelirli vatandaşlar için erişilmez kıldığını ifade etti.

EYT düzenlemesi ve depremin etkisi

EYT düzenlemesi ve ardından gelen 6 Şubat depremi, projenin finansmanında önemli rol oynadı. Özcan, İl Bank'ın tek seferde ödeme yapacağını duyurmasının ardından, depremin finansal planları alt üst ettiğini ve İl Bank'ın ödemeleri yapamayacağını bildirdiğini aktardı.

Arsadan elde edilen gelirle emekçilerin hakları korundu

Özcan, emekli personelin mağdur olmaması adına arsayı 158 milyon liraya satarak, kıdem tazminatlarını ödemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Bu hamle ile belediyenin mali yükümlülüklerini yerine getirdiği ve emekçilerin haklarını koruduğu vurgulandı.

Bolu Belediyesi'nin kazanımları ve şeffaflık vurgusu

Son olarak, Tanju Özcan, yaşanan zorluklara rağmen Bolu Belediyesi'nin şehre değer katacak araziler kazandırdığını belirtti. Tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde halka açıklandığını ve vatandaşların menfaatlerinin her zaman gözetildiğini ifade etti. Bu açıklamalar, Bolu'daki sosyal konut projesinin satışının arkasındaki gerçekleri aydınlattı.