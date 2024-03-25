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Aslıhan Öztürk, 50 yaşında resim tutkusuyla yeniden doğdu!

Düzce'de yaşayan ve yıllar önce resim yapmaya ara veren Aslıhan Öztürk, 50 yaşında tutkusunu yeniden keşfetti. Gençlik yıllarındaki hobisine uzun bir aradan sonra kavuşan Öztürk, resim sanatıyla hayatına yeni bir yön veriyor.

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Aslıhan Öztürk, 50 yaşında resim tutkusuyla yeniden doğdu!
Aslıhan Öztürk, 50 yaşında resim tutkusuyla yeniden doğdu!
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Yeniden Başlamanın Mutluluğu İçinde: Aslıhan Öztürk'ün Resim Serüveni

Aslıhan Öztürk, lise yıllarında keşfettiği resim yeteneğini, 24 yıllık bir aranın ardından yeniden canlandırdı. Kızının hediye ettiği boyalar ve oğlunun getirdiği tuvallerle resim yapmaya başlayan Öztürk, suluboya teknikleriyle dikkat çekici tablolar oluşturuyor.

Aslıhan Öztürk, 50 yaşında resim tutkusuyla yeniden doğdu!

Fabrika Duvarlarından Sergi Salonlarına

Resim yapmaya başladığı ilk günlerde, bir arkadaşının fabrikasının duvarları için otobüs temalı bir eser çizen Öztürk, sanatını profesyonel bir boyuta taşıdı. Kendine özgü stilleriyle fabrika duvarlarını süsleyen eserler, Öztürk'ün sanat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Aslıhan Öztürk, 50 yaşında resim tutkusuyla yeniden doğdu!

50 Yaşında Resim Yapmanın Verdiği İlham

Yıllar sonra yeniden resim yapmaya başlayan Aslıhan Öztürk, bu sürecin kendisine hayata dair ve yaşama dair muhteşem bir deneyim yaşattığını belirtiyor. "İçimdeki çocuk" ifadesiyle motivasyonunu anlatan Öztürk, her yaşta yeni bir başlangıç yapmanın mümkün olduğunu vurguluyor.Aslıhan Öztürk, 50 yaşında resim tutkusuyla yeniden doğdu!

Hayatına Renk Katan Sanat

Aslıhan Öztürk, sanat sayesinde yaşamına yeni bir yön verdi. Kendi ifadeleriyle, başladığı bu yolculuk, hem içsel bir keşif hem de kendini ifade etme biçimi olarak önemli bir yer tutuyor. Resim sanatıyla yeniden buluşan Öztürk, herkes için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

Aslıhan Öztürk, 50 yaşında resim tutkusuyla yeniden doğdu!
Aslıhan Öztürk, 50 yaşında resim tutkusuyla yeniden doğdu!

# çocuk

25 Mar 2024 - 11:30 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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