Aslıhan Öztürk, 50 yaşında resim tutkusuyla yeniden doğdu!
Düzce'de yaşayan ve yıllar önce resim yapmaya ara veren Aslıhan Öztürk, 50 yaşında tutkusunu yeniden keşfetti. Gençlik yıllarındaki hobisine uzun bir aradan sonra kavuşan Öztürk, resim sanatıyla hayatına yeni bir yön veriyor.
Yeniden Başlamanın Mutluluğu İçinde: Aslıhan Öztürk'ün Resim Serüveni
Aslıhan Öztürk, lise yıllarında keşfettiği resim yeteneğini, 24 yıllık bir aranın ardından yeniden canlandırdı. Kızının hediye ettiği boyalar ve oğlunun getirdiği tuvallerle resim yapmaya başlayan Öztürk, suluboya teknikleriyle dikkat çekici tablolar oluşturuyor.
Fabrika Duvarlarından Sergi Salonlarına
Resim yapmaya başladığı ilk günlerde, bir arkadaşının fabrikasının duvarları için otobüs temalı bir eser çizen Öztürk, sanatını profesyonel bir boyuta taşıdı. Kendine özgü stilleriyle fabrika duvarlarını süsleyen eserler, Öztürk'ün sanat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu.
50 Yaşında Resim Yapmanın Verdiği İlham
Yıllar sonra yeniden resim yapmaya başlayan Aslıhan Öztürk, bu sürecin kendisine hayata dair ve yaşama dair muhteşem bir deneyim yaşattığını belirtiyor. "İçimdeki çocuk" ifadesiyle motivasyonunu anlatan Öztürk, her yaşta yeni bir başlangıç yapmanın mümkün olduğunu vurguluyor.
Hayatına Renk Katan Sanat
Aslıhan Öztürk, sanat sayesinde yaşamına yeni bir yön verdi. Kendi ifadeleriyle, başladığı bu yolculuk, hem içsel bir keşif hem de kendini ifade etme biçimi olarak önemli bir yer tutuyor. Resim sanatıyla yeniden buluşan Öztürk, herkes için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.
25 Mar 2024 - 11:30 Düzce- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.