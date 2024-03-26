Yağışlı havada feci kaza!
Bolu'nun Mudurnu yolunda yaşanan feci trafik kazasında, 2 ölü ve 1 kişi yaralandı. Mudurnu-Bolu karayolunun Feruz köyü bölgesinde meydana gelen kaza, yağışlı havanın da etkisiyle sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine gerçekleşti.
Kaza Anı ve İlk Müdahale
Olay, Mudurnu istikametine doğru seyir halindeyken yaşandı. Bekir Uğur (52) idaresindeki araç, zorlu hava koşulları nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole uçtu. Kazanın etkisiyle otomobil ters dönerek durdu. Olay yerine yakın vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yaralılara yardım etti. 14 ER 655 plakalı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araç ters döndü ve içinde bulunan 3 kişiden 2 kişi hastanede hayatını kaybetti.
Kurtarma Operasyonu ve Yaralıların Durumu
Olay yerine ivedilikle sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Bekir Uğur, Ahmet Uyar (43), ve Hakan Daşpınar (44), itfaiye erleri ve civardaki vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Uyar ve Hakan Daşpınar'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı., Bekir Uğur'un ise daha stabil olduğu belirtildi.
Trafik Güvenliği ve Önlemler
Bu tür kazalar, özellikle yağışlı ve kaygan yollarda sürüş sırasında maksimum dikkat ve tedbir gerektiriyor. Uzmanlar, zorlu hava şartlarında sürücülerin daha dikkatli olmaları, hız limitlerine uymaları ve araç bakımlarını düzenli yaptırmalarının önemini vurguluyor.
26 Mar 2024 - 09:33 Bolu/ Mudurnu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.