Kartalkaya kavşağında dehşet kaza
Bolu'da D-100 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Yol, kısa sürede trafiğe açıldı.
Bolu'nun yoğun trafiğine sahne olan D-100 kara yolunda endişe verici bir zincirleme trafik kazası yaşandı. Kartalkaya ışıklı kavşağında, üç aracın karıştığı bu kazada, 06 BDB 361 plakalı otomobilin sürücüsü E.U., 14 AS 187 plakalı aracı ile H.E. ve 06 DAF 34 plakalı tırın sürücüsü E.E. birbirleriyle çarpıştı.
Hızlı Müdahale ve Yolun Açılması
Kaza haberinin ulaşması üzerine, olay yerine derhal sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Profesyonel müdahale ekibi, kazaya karışan sürücüler ve 06 BDB 361 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kişiye ilk yardımı hızla uyguladı. Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kapanan D-100 kara yolu, kurtarma ve temizleme çalışmalarının ardından trafiğe yeniden açıldı.
26 Mar 2024 - 10:41 Bolu- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.