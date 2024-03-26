Dereye uçmaktan son anda kurtuldular!
Düzce Güldere'de sağanak altında kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden araç, dereye uçma tehlikesi atlattı. Kazada 4 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.
Sağanak Yağış Kayganlaştırdı: Yolda Kontrol Kaybı
M.Ç. yönetimindeki 81 AC 650 plakalı otomobil, Düzce’nin Güldere köyünden Beçi Yörükler köyüne doğru ilerlerken, yoğun sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşanan korkunç anlar, aracın önce ağaçlara, ardından da su kanalına çarpmasıyla devam etti. Son anda Gülderesi kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen araç, büyük bir felaketi önledi.
Kaza Sonrası Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ekipleri, araçta bulunan dört kişiyi güvenli bir şekilde çıkardı. Kazada yaralanan sürücü M.Ç. ve üç yolcu, acil tıbbi müdahale için en yakın hastaneye sevk edildi. Kazanın şokunu üzerlerinden atamayan yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaza Yolu Kapattı, İnceleme Başlatıldı
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Yetkililer, kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Kaza bölgesindeki güvenlik tedbirleri ve sürücülerin hava koşullarına dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.
26 Mar 2024 - 10:58 Düzce- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.