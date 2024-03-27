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Efe Tur’dan TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

TEM Otoyolu'nda Efe Tur otobüsünün karıştığı korkunç kazada 1 ağır, 17 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar kurtarıldı, soruşturma başlatıldı.

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Efe Tur’dan TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
Efe Tur’dan TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
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TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde, Efe Tur'a ait bir şehirlerarası yolcu otobüsünün yaşadığı feci kaza, yolcular ve ekipler için zor anların yaşanmasına neden oldu. İstanbul'dan Ankara yönüne ilerleyen 41 FM 831 plakalı Efe Tur otobüsü, Düzce Kaynaşlı istikametinde bir tıra arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkarak refüje ve ardından bariyerlere çarptı. Bu korkunç kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.

Efe Tur’dan TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte, olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Kaza yerinden alınan görüntüler, ekiplerin yoğun çalışmasını ve kaza mahallindeki can pazarını gözler önüne serdi. İtfaiye ekiplerinin araç içinde sıkışan yolcuları kurtarma çabaları ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi hızlı müdahalenin önemini gösterdi.

Efe Tur’dan TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

Efe Tur'un Acil Durum Yönetimi

Efe Tur otobüsünde meydana gelen bu üzücü olay, şirketin acil durum yönetimine ve yolcu güvenliğine verdiği önemi gündeme getirdi. Kazazedeler hızla hastanelere sevk edildi. 1 kişin durumunun ağır olduğu 16 kişinin ise hafif yaralandığı öğrenildi.Efe Tur’dan TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından ilgili makamlar tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, kazanın nedenlerini ve sorumlulukları net bir şekilde ortaya koyması bekleniyor. Efe Tur şirketinin kazayla ilgili açıklama yapacak mı? Merak konusu.Efe Tur’dan TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

# ankara, polis, araç, kaza, jandarma, düzce, istanbul

27 Mar 2024 - 15:17 Düzce- Asayiş

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