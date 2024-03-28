Anadolu Otoyolu'nda minibüs tıra çarptı

Minibüs Sürücüsü Ağır Yaralı

Kaza, 34 CU 689 plakalı minibüsün sürücüsü Semih Ş.'nin, kontrolünü kaybederek, 40 BA 413 plakalı Mustafa D. yönetimindeki tıra çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle minibüs içerisinde sıkışan Semih Ş., profesyonel ekiplerin titiz çalışması sonucu kurtarıldı. Ağır yaralanan sürücü, derhal Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi ve burada yoğun bakım altına alındı. Semih Ş.'nin sağlık durumu hakkında endişeler devam ederken, kazanın etkisiyle şoka giren tır sürücüsü Mustafa D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay Yerinden İlk Görüntüler ve Şahit İfadeleri

Olay yerine ilk ulaşan ekipler ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, minibüsün tıra hızla çarptığı ve büyük bir gürültüyle iki aracın da zarar gördüğü belirtildi. Kazaya karışan araçlar ve olay yerinden ilk görüntüler, sosyal medyada ve yerel haber sitelerinde geniş yer buldu. Kazanın nasıl meydana geldiğine dair soruşturma devam ediyor.