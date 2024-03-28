Anadolu Otoyolu'nda minibüs tıra çarptı
Anadolu Otoyolu'nda yaşanan korkunç kazada, minibüsün tıra çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Ekiplerin hızla müdahale ettiği olayda, yaralı sürücü yoğun bakıma alındı. Trafikte dikkat ve önlem çağrısı yapıldı.
Minibüs Sürücüsü Ağır Yaralı
Kaza, 34 CU 689 plakalı minibüsün sürücüsü Semih Ş.'nin, kontrolünü kaybederek, 40 BA 413 plakalı Mustafa D. yönetimindeki tıra çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle minibüs içerisinde sıkışan Semih Ş., profesyonel ekiplerin titiz çalışması sonucu kurtarıldı. Ağır yaralanan sürücü, derhal Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi ve burada yoğun bakım altına alındı. Semih Ş.'nin sağlık durumu hakkında endişeler devam ederken, kazanın etkisiyle şoka giren tır sürücüsü Mustafa D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olay Yerinden İlk Görüntüler ve Şahit İfadeleri
Olay yerine ilk ulaşan ekipler ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, minibüsün tıra hızla çarptığı ve büyük bir gürültüyle iki aracın da zarar gördüğü belirtildi. Kazaya karışan araçlar ve olay yerinden ilk görüntüler, sosyal medyada ve yerel haber sitelerinde geniş yer buldu. Kazanın nasıl meydana geldiğine dair soruşturma devam ediyor.
28 Mar 2024 - 09:33 - Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.