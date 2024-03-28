-

Hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi!

Ereğli'de bir hayırsever, bakkal borçlarını sıfırladı. Ramazan ayında gerçekleşen bu yardımseverlik hareketi, toplumda büyük yankı uyandırdı ve birlik duygusunu pekiştirdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi!
Hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi!
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Hayırsever Vatandaşlardan Anlamlı Hareket

Bir hayırseverin, marketin veresiye defterinde yer alan yaklaşık 10 bin TL tutarındaki tüm borçları ödemesi, borçlu ailelere büyük bir nefes aldırdı. Market işletmecisi Muammer Arslan, yaşanan bu olayın kendisini ve borcu olan vatandaşları son derece duygulandırdığını belirtti. Ayrıca Arslan, daha önce de benzeri bir yardımseverlik örneği ile karşılaştığını ifade etti.

Hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi!

Toplumda Büyük Yankı Uyandırdı

Market sahibi Arslan, yaşanan bu anlamlı olayı sosyal medya hesabından paylaştığında, toplumdan gelen tepkilerin son derece olumlu olduğunu dile getirdi. Özellikle zorlu ekonomik koşullar altında böyle bir yardımın gerçekleşmesi, birçok insanı duygulandırdı ve yardımseverliğin önemini bir kez daha hatırlattı.

Hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi!

Ramazan Ayında Gelen Yardım Duygulandırdı

Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilen bu yardımseverlik hareketi, toplumsal dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemini gözler önüne serdi. Ereğli'deki bu olay, benzer yardımseverlik hareketlerine de ilham kaynağı olabilecek nitelikte.Hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi!
# Medya, ramazan

28 Mar 2024 - 09:59 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
2024 Yılı Kargo Taşıma Hizmet Alımı Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Resmi İlandır mask
2024 Yılı Kargo Taşıma Hizmet Alımı Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Mengen Depo Şefliği Bölgeönü, Gökçesu, Kiremitlik ,Apaca Ve Uzunyazı Orman Emvali Depolarında Tasnif ve Depolama İşi Danışmanlık Hizmet Alımı Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Mengen Depo Şefliği Bölgeönü, Gökçesu, Kiremitlik ,Apaca Ve Uzunyazı Orman Emvali Depolarında Tasnif ve Depolama İşi Danışmanlık Hizmet Alımı Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliklerinin 2024 yılı programında bulunan üretim bölmelerinde Orman Emvali Boylama ve Mesaha İşi Resmi İlandır mask
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliklerinin 2024 yılı programında bulunan üretim bölmelerinde Orman Emvali Boylama ve Mesaha İşi
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı kındıra son deposu orman emvali istif işi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı kındıra son deposu orman emvali istif işi
Anadolu Otoyolu'nda minibüs tıra çarptı mask
Anadolu Otoyolu'nda minibüs tıra çarptı
Efe Tur’dan TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! mask
Efe Tur’dan TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
Dereye uçmaktan son anda kurtuldular! mask
Dereye uçmaktan son anda kurtuldular!
Kartalkaya kavşağında dehşet kaza mask
Kartalkaya kavşağında dehşet kaza
Yağışlı havada feci kaza! mask
Yağışlı havada feci kaza!
Bolu'da sosyal konut projesi neden rafa kalktı? mask
Bolu'da sosyal konut projesi neden rafa kalktı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL