Hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi!
Ereğli'de bir hayırsever, bakkal borçlarını sıfırladı. Ramazan ayında gerçekleşen bu yardımseverlik hareketi, toplumda büyük yankı uyandırdı ve birlik duygusunu pekiştirdi.
Hayırsever Vatandaşlardan Anlamlı Hareket
Bir hayırseverin, marketin veresiye defterinde yer alan yaklaşık 10 bin TL tutarındaki tüm borçları ödemesi, borçlu ailelere büyük bir nefes aldırdı. Market işletmecisi Muammer Arslan, yaşanan bu olayın kendisini ve borcu olan vatandaşları son derece duygulandırdığını belirtti. Ayrıca Arslan, daha önce de benzeri bir yardımseverlik örneği ile karşılaştığını ifade etti.
Toplumda Büyük Yankı Uyandırdı
Market sahibi Arslan, yaşanan bu anlamlı olayı sosyal medya hesabından paylaştığında, toplumdan gelen tepkilerin son derece olumlu olduğunu dile getirdi. Özellikle zorlu ekonomik koşullar altında böyle bir yardımın gerçekleşmesi, birçok insanı duygulandırdı ve yardımseverliğin önemini bir kez daha hatırlattı.
Ramazan Ayında Gelen Yardım Duygulandırdı
Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilen bu yardımseverlik hareketi, toplumsal dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemini gözler önüne serdi. Ereğli'deki bu olay, benzer yardımseverlik hareketlerine de ilham kaynağı olabilecek nitelikte.
28 Mar 2024 - 09:59 Düzce- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.