Genç adamın denizde bulunan cesedi tanımlandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, sabah saatlerinde yaşanan üzücü bir olayla sarsıldı. Uzunkum Caddesi'nde spor yapan vatandaşlar, denizde bir erkek cesedi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine hızla sağlık ekipleri, polis ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı kurtarma ekipleri yönlendirildi. Karadeniz'in hırçın sularından çıkarılan ceset, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kimlik Tespiti ve Ailenin Acısı
Yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde, denizde bulunan cesedin 31 yaşındaki Armağan Salman'a ait olduğu belirlendi. Genç adamın, olay günü kursa gitmek üzere evinden ayrıldığı ve psikolojik sorunlarla mücadele ettiği ailesi tarafından ifade edildi. Bu acı kayıp, Ereğli ilçesini yasa boğdu.
Toplum Destekli Soruşturma
Armağan Salman’ın ani ölümüyle ilgili olarak başlatılan soruşturma, toplumun desteğiyle sürdürülüyor. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, olayın oluş şeklini ve Salman'ın son saatlerinde neler yaşadığını çözmeye çalışıyor. Olayın ardındaki gerçeklerin ortaya çıkarılması için detaylı bir otopsi işlemi planlanıyor.
28 Mar 2024 - 10:04 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.