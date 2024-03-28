Genç adamın denizde bulunan cesedi tanımlandı

Kimlik Tespiti ve Ailenin Acısı

Yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde, denizde bulunan cesedin 31 yaşındaki Armağan Salman'a ait olduğu belirlendi. Genç adamın, olay günü kursa gitmek üzere evinden ayrıldığı ve psikolojik sorunlarla mücadele ettiği ailesi tarafından ifade edildi. Bu acı kayıp, Ereğli ilçesini yasa boğdu.

Toplum Destekli Soruşturma

Armağan Salman’ın ani ölümüyle ilgili olarak başlatılan soruşturma, toplumun desteğiyle sürdürülüyor. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, olayın oluş şeklini ve Salman'ın son saatlerinde neler yaşadığını çözmeye çalışıyor. Olayın ardındaki gerçeklerin ortaya çıkarılması için detaylı bir otopsi işlemi planlanıyor.