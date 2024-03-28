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Şüpheli çanta alarmı!

Sinop'ta şüpheli çanta paniği yaşandı. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle gerçekleşen kontroller sonucu, çantadan bakın ne çıktı?

İhlas Haber Ajansı
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Şüpheli çanta alarmı!
Şüpheli çanta alarmı!
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Güvenlik Güçlerinden Hızlı Müdahale

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan emniyet ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak, herhangi bir tehlikeye karşı önlemlerini artırdı. Sinop'un huzurunu korumak adına bomba imha uzmanları derhal devreye girdi. Şüpheli çantanın içeriği, uzman ekipler tarafından dikkatli bir şekilde incelendi.

Şüpheli çanta alarmı!

Beklenmedik Son: İlkokul Malzemeleri

Tüm bu gerilimin ardından çantanın içinden çıkanlar, rahatlama ve şaşkınlıkla karşılandı. Bomba imha ekibinin titiz çalışması sonucu, çantadan ilkokul öğrencisine ait kitaplar ve defterler meydana çıktı. Olayın ardından yapılan incelemeler, çantanın muhtemelen okula giden bir öğrenci tarafından düşürüldüğü veya unutulduğu ihtimalini güçlendirdi.Şüpheli çanta alarmı!

28 Mar 2024 - 10:34 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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