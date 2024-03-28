Şüpheli çanta alarmı!
Sinop'ta şüpheli çanta paniği yaşandı. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle gerçekleşen kontroller sonucu, çantadan bakın ne çıktı?
Güvenlik Güçlerinden Hızlı Müdahale
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan emniyet ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak, herhangi bir tehlikeye karşı önlemlerini artırdı. Sinop'un huzurunu korumak adına bomba imha uzmanları derhal devreye girdi. Şüpheli çantanın içeriği, uzman ekipler tarafından dikkatli bir şekilde incelendi.
Beklenmedik Son: İlkokul Malzemeleri
Tüm bu gerilimin ardından çantanın içinden çıkanlar, rahatlama ve şaşkınlıkla karşılandı. Bomba imha ekibinin titiz çalışması sonucu, çantadan ilkokul öğrencisine ait kitaplar ve defterler meydana çıktı. Olayın ardından yapılan incelemeler, çantanın muhtemelen okula giden bir öğrenci tarafından düşürüldüğü veya unutulduğu ihtimalini güçlendirdi.
28 Mar 2024 - 10:34 Sinop- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.