-

TEM Otoyolu'nda feci trafik kazası

TEM Otoyolu Bolu geçişinde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı, 1 kişi yaralandı. Kazazedeler için hızlı müdahale yapıldı, soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
TEM Otoyolu'nda feci trafik kazası
TEM Otoyolu'nda feci trafik kazası
+4
Büyütmek için resme tıklayın

TEM Otoyolu'nda yaşanan feci trafik kazası, Bolu geçişinde gerçekleşti. İstanbul'dan Gümüşhane yönüne seyir halinde olan İlyas Ç. kontrolündeki Ford marka hafif ticari araç, aniden yavaşlayan bir aracın ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve takla attı. Bu korkunç kazada, araç içinde bulunan evli çiftten Emiş Ç. yaralanırken, İlyas Ç. ise şans eseri yara almadan kurtuldu.TEM Otoyolu'nda feci trafik kazası

Kaza Anı: Kontrol Kaybı ve Bariyerlere Çarpış

İlyas Ç.'nin kontrolündeki 29 AR 426 plakalı araç, TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde önündeki aracın ani yavaşlaması sonucu kontrolden çıkarak sol şeritte bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri yerinden söken araç, refüjde takla atarak durabildi. Olay yerine intikal eden sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, kazazedelere hızla müdahale etti.

TEM Otoyolu'nda feci trafik kazası

Hızlı Müdahale ve Kurtarma Operasyonu

Çevredeki vatandaşların hızlı ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Emiş Ç.'yi başarılı bir operasyonla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, şehir merkezindeki hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda feci trafik kazası
TEM Otoyolu'nda feci trafik kazası

# polis, istanbul, araç, kaza, trafik

28 Mar 2024 - 11:09 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
2024 Yılı Kargo Taşıma Hizmet Alımı Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Resmi İlandır mask
2024 Yılı Kargo Taşıma Hizmet Alımı Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Mengen Depo Şefliği Bölgeönü, Gökçesu, Kiremitlik ,Apaca Ve Uzunyazı Orman Emvali Depolarında Tasnif ve Depolama İşi Danışmanlık Hizmet Alımı Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Mengen Depo Şefliği Bölgeönü, Gökçesu, Kiremitlik ,Apaca Ve Uzunyazı Orman Emvali Depolarında Tasnif ve Depolama İşi Danışmanlık Hizmet Alımı Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliklerinin 2024 yılı programında bulunan üretim bölmelerinde Orman Emvali Boylama ve Mesaha İşi Resmi İlandır mask
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliklerinin 2024 yılı programında bulunan üretim bölmelerinde Orman Emvali Boylama ve Mesaha İşi
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı kındıra son deposu orman emvali istif işi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı kındıra son deposu orman emvali istif işi
TEM Otoyolu'nda feci trafik kazası mask
TEM Otoyolu'nda feci trafik kazası
Şüpheli çanta alarmı! mask
Şüpheli çanta alarmı!
Genç adamın denizde bulunan cesedi tanımlandı mask
Genç adamın denizde bulunan cesedi tanımlandı
Hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi! mask
Hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi!
Anadolu Otoyolu'nda minibüs tıra çarptı mask
Anadolu Otoyolu'nda minibüs tıra çarptı
Efe Tur’dan TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! mask
Efe Tur’dan TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL