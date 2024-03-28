TEM Otoyolu'nda feci trafik kazası
TEM Otoyolu Bolu geçişinde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı, 1 kişi yaralandı. Kazazedeler için hızlı müdahale yapıldı, soruşturma başlatıldı.
TEM Otoyolu'nda yaşanan feci trafik kazası, Bolu geçişinde gerçekleşti. İstanbul'dan Gümüşhane yönüne seyir halinde olan İlyas Ç. kontrolündeki Ford marka hafif ticari araç, aniden yavaşlayan bir aracın ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve takla attı. Bu korkunç kazada, araç içinde bulunan evli çiftten Emiş Ç. yaralanırken, İlyas Ç. ise şans eseri yara almadan kurtuldu.
Kaza Anı: Kontrol Kaybı ve Bariyerlere Çarpış
İlyas Ç.'nin kontrolündeki 29 AR 426 plakalı araç, TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde önündeki aracın ani yavaşlaması sonucu kontrolden çıkarak sol şeritte bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri yerinden söken araç, refüjde takla atarak durabildi. Olay yerine intikal eden sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, kazazedelere hızla müdahale etti.
Hızlı Müdahale ve Kurtarma Operasyonu
Çevredeki vatandaşların hızlı ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Emiş Ç.'yi başarılı bir operasyonla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, şehir merkezindeki hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.
28 Mar 2024 - 11:09 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.