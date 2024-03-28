Bolu'da arıcılık eğitimi! Verim artışı ve kayıpların önlenmesi

Mevsimsel Değişimler ve Arıcılık

Ünalan, geçmiş yılların kurak geçtiğini ancak 2023 yılının yağışlı geçmesiyle bal veriminin arttığını ifade etti. Küresel iklim değişikliği ve mevsimlerin 15-20 gün kayması gibi faktörlerin, arıcılık sektörünü etkileyen önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

Eğitimle Gelen Başarı

Arıcıların, kovan yönetimi ve arı bakımında bilinçlenmesi gerektiğine işaret eden Ünalan, bu doğrultuda İstanbul ve Ankara'da düzenlenen fuarlara arıcıların katılımı için 100'den fazla araç tahsis edildiğini ve 280 arıcının hizmet içi eğitimlere katıldığını kaydetti. Eğitimlerin, küresel iklim değişikliğinin arılar üzerindeki etkileri, arı hastalıkları ve kovan bakımı gibi konuları kapsadığı belirtildi.

Geleceğe Yatırım: Arıcılık Eğitimi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitim seminerlerinin, arıcılığın bilimsel yönlerine dikkat çektiği ve arıcıların bilgi eksikliğinden kaynaklanan bal ve arı kayıplarının önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi. Ünalan, arıcılığın bir bilim dalı olduğunu ancak geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü ve bilgi aktarımının zorluklarını dile getirdi.