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Bolu'da arıcılık eğitimi! Verim artışı ve kayıpların önlenmesi

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşmasıyla arıcılıkta bilinçli hareketin önemine dikkat çekti. 2023'te, devlet desteğiyle birlikte, birliğe kayıtlı 523 arıcının geçmiş yıllara kıyasla daha fazla ve kaliteli ürün elde ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı
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Bolu'da arıcılık eğitimi! Verim artışı ve kayıpların önlenmesi
Bolu'da arıcılık eğitimi! Verim artışı ve kayıpların önlenmesi
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Mevsimsel Değişimler ve Arıcılık

Ünalan, geçmiş yılların kurak geçtiğini ancak 2023 yılının yağışlı geçmesiyle bal veriminin arttığını ifade etti. Küresel iklim değişikliği ve mevsimlerin 15-20 gün kayması gibi faktörlerin, arıcılık sektörünü etkileyen önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

Bolu'da arıcılık eğitimi! Verim artışı ve kayıpların önlenmesi

Eğitimle Gelen Başarı

Arıcıların, kovan yönetimi ve arı bakımında bilinçlenmesi gerektiğine işaret eden Ünalan, bu doğrultuda İstanbul ve Ankara'da düzenlenen fuarlara arıcıların katılımı için 100'den fazla araç tahsis edildiğini ve 280 arıcının hizmet içi eğitimlere katıldığını kaydetti. Eğitimlerin, küresel iklim değişikliğinin arılar üzerindeki etkileri, arı hastalıkları ve kovan bakımı gibi konuları kapsadığı belirtildi.Bolu'da arıcılık eğitimi! Verim artışı ve kayıpların önlenmesi

Geleceğe Yatırım: Arıcılık Eğitimi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitim seminerlerinin, arıcılığın bilimsel yönlerine dikkat çektiği ve arıcıların bilgi eksikliğinden kaynaklanan bal ve arı kayıplarının önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi. Ünalan, arıcılığın bir bilim dalı olduğunu ancak geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü ve bilgi aktarımının zorluklarını dile getirdi.Bolu'da arıcılık eğitimi! Verim artışı ve kayıpların önlenmesi
# istanbul, araç, ankara, eğitim, iklim, orman, tarım

28 Mar 2024 - 11:22 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
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