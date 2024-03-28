Bolu'da arıcılık eğitimi! Verim artışı ve kayıpların önlenmesi
Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşmasıyla arıcılıkta bilinçli hareketin önemine dikkat çekti. 2023'te, devlet desteğiyle birlikte, birliğe kayıtlı 523 arıcının geçmiş yıllara kıyasla daha fazla ve kaliteli ürün elde ettiği belirtildi.
Mevsimsel Değişimler ve Arıcılık
Ünalan, geçmiş yılların kurak geçtiğini ancak 2023 yılının yağışlı geçmesiyle bal veriminin arttığını ifade etti. Küresel iklim değişikliği ve mevsimlerin 15-20 gün kayması gibi faktörlerin, arıcılık sektörünü etkileyen önemli unsurlar olduğunu vurguladı.
Eğitimle Gelen Başarı
Arıcıların, kovan yönetimi ve arı bakımında bilinçlenmesi gerektiğine işaret eden Ünalan, bu doğrultuda İstanbul ve Ankara'da düzenlenen fuarlara arıcıların katılımı için 100'den fazla araç tahsis edildiğini ve 280 arıcının hizmet içi eğitimlere katıldığını kaydetti. Eğitimlerin, küresel iklim değişikliğinin arılar üzerindeki etkileri, arı hastalıkları ve kovan bakımı gibi konuları kapsadığı belirtildi.
Geleceğe Yatırım: Arıcılık Eğitimi
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitim seminerlerinin, arıcılığın bilimsel yönlerine dikkat çektiği ve arıcıların bilgi eksikliğinden kaynaklanan bal ve arı kayıplarının önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi. Ünalan, arıcılığın bir bilim dalı olduğunu ancak geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü ve bilgi aktarımının zorluklarını dile getirdi.
28 Mar 2024 - 11:22 Bolu- Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.