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Geceyi alevler aydınlattı! Samanlık, traktör ve ev kül oldu

Bolu Mengen'de bir yangın faciası yaşandı. Hasan Köpür adlı vatandaşın samanlığında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bir evi ve traktörü de kapsayacak şekilde genişledi.

İhlas Haber Ajansı
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Geceyi alevler aydınlattı! Samanlık, traktör ve ev kül oldu
Geceyi alevler aydınlattı! Samanlık, traktör ve ev kül oldu
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Yangın Mengen'i Sarstı: İtfaiye Araçlarındaki Arıza Büyük Tepki Çekti

Olay, 01.30 sıralarında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine hemen harekete geçen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlerle mücadeleye başladı. Ancak, Mengen Belediyesine ait itfaiye aracının hortum pompasının arızalanması, yangına müdahalede büyük bir aksaklık yarattı. Vatandaşlar, bu duruma büyük tepki gösterirken, itfaiyenin arızalı ekipmanı yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Geceyi alevler aydınlattı! Samanlık, traktör ve ev kül oldu

Vatandaşlar ve Ekiplerin Mücadelesiyle Yangın Kontrol Altına Alındı

Köy sakinleri ve itfaiye ekiplerinin ortak çabası, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin de destek vermesiyle yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak, Hasan Köpür'ün samanlığı, içindeki traktör ve evi tamamen kullanılamaz hale geldi.Geceyi alevler aydınlattı! Samanlık, traktör ve ev kül oldu

Mengen Belediyesinin itfaiye hizmetlerinde yaşanan bu aksaklık, yerel yönetimin acil durum hizmetlerindeki eksiklikleri ve vatandaşların güvenliği konusunda ciddi endişeleri gündeme getirdi. Vatandaşların, "Canımız bu kadar ucuz mu?" şeklindeki isyan dolu soruları, yetkililerin dikkatini çekti.
# destek, orman

28 Mar 2024 - 12:02 Bolu/ Mengen- Asayiş

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