Geceyi alevler aydınlattı! Samanlık, traktör ve ev kül oldu
Bolu Mengen'de bir yangın faciası yaşandı. Hasan Köpür adlı vatandaşın samanlığında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bir evi ve traktörü de kapsayacak şekilde genişledi.
Yangın Mengen'i Sarstı: İtfaiye Araçlarındaki Arıza Büyük Tepki Çekti
Olay, 01.30 sıralarında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine hemen harekete geçen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlerle mücadeleye başladı. Ancak, Mengen Belediyesine ait itfaiye aracının hortum pompasının arızalanması, yangına müdahalede büyük bir aksaklık yarattı. Vatandaşlar, bu duruma büyük tepki gösterirken, itfaiyenin arızalı ekipmanı yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi.
Vatandaşlar ve Ekiplerin Mücadelesiyle Yangın Kontrol Altına Alındı
Köy sakinleri ve itfaiye ekiplerinin ortak çabası, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin de destek vermesiyle yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak, Hasan Köpür'ün samanlığı, içindeki traktör ve evi tamamen kullanılamaz hale geldi.
Mengen Belediyesinin itfaiye hizmetlerinde yaşanan bu aksaklık, yerel yönetimin acil durum hizmetlerindeki eksiklikleri ve vatandaşların güvenliği konusunda ciddi endişeleri gündeme getirdi. Vatandaşların, "Canımız bu kadar ucuz mu?" şeklindeki isyan dolu soruları, yetkililerin dikkatini çekti.
28 Mar 2024 - 12:02 Bolu/ Mengen- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.