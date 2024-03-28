Bolu, Sakarya, Ankara’da DEAŞ’a büyük darbe!

BOZDOĞAN-17 Operasyonu

Bolu Emniyet Müdürlüğü, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. "BOZDOĞAN-17" adı verilen bu operasyon, Bolu merkezli olmak üzere üç ayrı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı ve hedefi

Operasyon, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve planlanan eylemlerin önlenmesine yönelikti. Güvenlik güçlerimiz, örgütün iletişim ağını çözerek, potansiyel tehditleri bertaraf etmeyi amaçladı.

Gözaltına alınanlar ve iller

Operasyon kapsamında, Bolu'da 7, Sakarya'da 7 ve Ankara'da 1 olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamı Irak uyruklu bireylerden oluşuyor, bu da örgütün uluslararası bağlantılarını gözler önüne seriyor.

Suç ve suç unsurları

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre, yakalanan şahıslar suç veya suç unsurlarıyla birlikte ele geçirildi. Bu durum, operasyonun ne kadar titizlikle yürütüldüğünün ve suç örgütlerine karşı ne kadar kararlı olunduğunun bir göstergesi.

Operasyonun önemi

"BOZDOĞAN-17" operasyonu, terörle mücadeledeki kararlılığımızı ve yeteneklerimizi bir kez daha ortaya koydu. Bu başarılı operasyon, sadece güvenlik güçlerimizin değil, aynı zamanda yargı organlarımızın da terörle mücadelede ne kadar etkin ve koordineli çalıştığının kanıtı oldu.