Bolu, Sakarya, Ankara’da DEAŞ’a büyük darbe!
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Sakarya ve Ankara'da gerçekleştirilen Bozdoğan-17 operasyonuyla DEAŞ'a yönelik büyük bir darbe indirdi. Toplam 15 şüpheli, aralarında Irak uyrukluların da bulunduğu operasyonda gözaltına alındı. Detaylar haberimizde…
BOZDOĞAN-17 Operasyonu
Bolu Emniyet Müdürlüğü, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. "BOZDOĞAN-17" adı verilen bu operasyon, Bolu merkezli olmak üzere üç ayrı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Operasyonun kapsamı ve hedefi
Operasyon, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve planlanan eylemlerin önlenmesine yönelikti. Güvenlik güçlerimiz, örgütün iletişim ağını çözerek, potansiyel tehditleri bertaraf etmeyi amaçladı.
Gözaltına alınanlar ve iller
Operasyon kapsamında, Bolu'da 7, Sakarya'da 7 ve Ankara'da 1 olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamı Irak uyruklu bireylerden oluşuyor, bu da örgütün uluslararası bağlantılarını gözler önüne seriyor.
Suç ve suç unsurları
Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre, yakalanan şahıslar suç veya suç unsurlarıyla birlikte ele geçirildi. Bu durum, operasyonun ne kadar titizlikle yürütüldüğünün ve suç örgütlerine karşı ne kadar kararlı olunduğunun bir göstergesi.
Operasyonun önemi
"BOZDOĞAN-17" operasyonu, terörle mücadeledeki kararlılığımızı ve yeteneklerimizi bir kez daha ortaya koydu. Bu başarılı operasyon, sadece güvenlik güçlerimizin değil, aynı zamanda yargı organlarımızın da terörle mücadelede ne kadar etkin ve koordineli çalıştığının kanıtı oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.