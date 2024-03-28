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Abant'ın doğa harikası! Yaban hayatı müzesi

Abant Gölü Milli Parkı, doğaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Bolu'nun incisi olarak bilinen bu park, "Yaban Hayatı Müzesi" ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Müze, 10 yılda tam 5 milyon 760 bin doğa meraklısını ağırladı.

Anadolu Ajansı
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Abant'ın doğa harikası! Yaban hayatı müzesi
Abant'ın doğa harikası! Yaban hayatı müzesi
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Yaban Hayvanlarının Son Durağı

2013 yılının Haziran ayında açılan müze, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü tarafından kuruldu. Araç çarpması veya avcılar tarafından vurulması gibi nedenlerle ölen hayvanların tahnit edilerek sergilendiği müze, yaban hayatına dair özel bir pencere açıyor. İlk olarak 2 ayı, 3 karaca, 1 atmaca, 2 şahin ve 2 gelincik ile ziyaretçilerin karşısına çıkan müze, zamanla farklı türlerdeki 33 hayvana ev sahipliği yapmaya başladı.

Abant'ın doğa harikası! Yaban hayatı müzesi

Eğitim ve Bilinçlendirme Merkezi

Müze, ziyaretçilere yaban hayvanları hakkında bilgi vermek ve doğa sevgisi aşılamak amacı taşıyor. Ayı, kurt, tilki, karaca gibi 21 farklı türden hayvanın bulunduğu bu özel mekan, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğe saygı duyulmasını teşvik ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürü Mustafa Gözler, ziyaretçilerin hayvanları yakından görme şansı bulduğunu ve doğa sevgisi ile biyolojik çeşitliliğin öneminin altını çizdi.Abant'ın doğa harikası! Yaban hayatı müzesi

Doğanın ve Kültürün Buluşma Noktası

Müze, sadece hayvanları değil, Bolu ve çevresinin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini de sergiliyor. Taş türleri, kelebekler ve endemik alabalık türü gibi doğal zenginlikler, ziyaretçilere bölgenin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgi sunuyor.Abant'ın doğa harikası! Yaban hayatı müzesi

Ziyaretçilerden Tam Not

Kuzey Kıbrıs'tan gelen Polat Boyraz gibi ziyaretçiler, müzeyi ve sergilenen hayvanları canlı gibi bulduklarını ifade ediyor. "Güzel bir müze" diyen Boyraz, bu tür hayvanları bilmeyenler için harika bir fırsat olduğunu belirtiyor.

Abant'ın doğa harikası! Yaban hayatı müzesi
Abant'ın doğa harikası! Yaban hayatı müzesi
Abant'ın doğa harikası! Yaban hayatı müzesi

# eğitim, araç, doğa

28 Mar 2024 - 13:52 Bolu- Kültür-Sanat

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