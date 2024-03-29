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İki maden şirketi Kıbrıscık’ta adeta doğayı katlediyor

Kıbrıscık ilçesinin sakin köşelerinden biri olan Kızık Köyü, son zamanlarda iki büyük madencilik şirketinin faaliyetleri nedeniyle ciddi bir çevre kriziyle karşı karşıya. Karataş ve NBL Madencilik şirketlerinin bölgede yürüttüğü faaliyetler, köyün doğal dengesini tehdit ediyor ve yerel halk arasında büyük endişelere yol açıyor.

Arzu Sarı
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İki maden şirketi Kıbrıscık’ta adeta doğayı katlediyor
İki maden şirketi Kıbrıscık’ta adeta doğayı katlediyor
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Madencilik Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri

NBL Madencilik, Eskişehir'deki tesislerine killi toprak taşıyarak günlük 450 ton malzeme nakli gerçekleştiriyor. Bu süreç, köy çevresindeki ekosistemi bozuyor, bitki örtüsünü zarar veriyor ve taşlık alanların oluşmasına neden oluyor. Öte yandan, Karataş Madencilik ise bölgede değerli maden arayışı içinde. Şirket, aldığı ruhsatla köy çevresinde sürekli sondaj çalışmaları yürütüyor, ancak aradığı maden türü tam olarak belirsizliğini koruyor.

İki maden şirketi Kıbrıscık’ta adeta doğayı katlediyor

Değerli Madenlerin Peşinde Bir Köy

Karataş Madencilik'in aradığı 4. grup madenler, altın, gümüş, platin ve bakır gibi değerli madenleri içeriyor. Bu madenlerin aranması, köyün doğal güzelliklerine ve biyoçeşitliliğine zarar veren bir süreç. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporları, bu faaliyetlerin devam etmesine olanak tanıyor, ancak yerel halk ve çevreciler bu duruma tepkili.

Yerel Tepkiler ve Çağrılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kıbrıscık İl Genel Meclisi Üyesi Alaaddin Karadoğan, yaşanan çevre katliamına dikkat çekiyor ve durdurulması için çağrıda bulunuyor. Karadoğan, bölgenin doğal güzelliklerinin korunması gerektiğini vurgulayarak, madencilik faaliyetlerinin köyün ekosistemine verdiği zararları gözler önüne seriyor.İki maden şirketi Kıbrıscık’ta adeta doğayı katlediyor

Doğanın Korunması Çağrısı

Kızık Köyü'nde yaşanan çevre katliamı, değerli maden arayışının doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yerel halk ve çevreciler, bu tür faaliyetlerin kontrol altına alınması ve köyün doğal dengesinin korunması için yetkililere çağrıda bulunuyor. Kızık Köyü'nün ve benzeri doğa harikalarının korunması, gelecek nesiller için de büyük önem taşıyor.

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29 Mar 2024 - 20:00 Bolu/ Kibriscik- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı
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Yorumlar

(1)
01

Bolulu - Ya abi ne işlerle uğraşıyor ya boş işler gel AKP mutlu ol

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 20:55

Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
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