İki maden şirketi Kıbrıscık’ta adeta doğayı katlediyor
Kıbrıscık ilçesinin sakin köşelerinden biri olan Kızık Köyü, son zamanlarda iki büyük madencilik şirketinin faaliyetleri nedeniyle ciddi bir çevre kriziyle karşı karşıya. Karataş ve NBL Madencilik şirketlerinin bölgede yürüttüğü faaliyetler, köyün doğal dengesini tehdit ediyor ve yerel halk arasında büyük endişelere yol açıyor.
Madencilik Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri
NBL Madencilik, Eskişehir'deki tesislerine killi toprak taşıyarak günlük 450 ton malzeme nakli gerçekleştiriyor. Bu süreç, köy çevresindeki ekosistemi bozuyor, bitki örtüsünü zarar veriyor ve taşlık alanların oluşmasına neden oluyor. Öte yandan, Karataş Madencilik ise bölgede değerli maden arayışı içinde. Şirket, aldığı ruhsatla köy çevresinde sürekli sondaj çalışmaları yürütüyor, ancak aradığı maden türü tam olarak belirsizliğini koruyor.
Değerli Madenlerin Peşinde Bir Köy
Karataş Madencilik'in aradığı 4. grup madenler, altın, gümüş, platin ve bakır gibi değerli madenleri içeriyor. Bu madenlerin aranması, köyün doğal güzelliklerine ve biyoçeşitliliğine zarar veren bir süreç. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporları, bu faaliyetlerin devam etmesine olanak tanıyor, ancak yerel halk ve çevreciler bu duruma tepkili.
Yerel Tepkiler ve Çağrılar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kıbrıscık İl Genel Meclisi Üyesi Alaaddin Karadoğan, yaşanan çevre katliamına dikkat çekiyor ve durdurulması için çağrıda bulunuyor. Karadoğan, bölgenin doğal güzelliklerinin korunması gerektiğini vurgulayarak, madencilik faaliyetlerinin köyün ekosistemine verdiği zararları gözler önüne seriyor.
Doğanın Korunması Çağrısı
Kızık Köyü'nde yaşanan çevre katliamı, değerli maden arayışının doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yerel halk ve çevreciler, bu tür faaliyetlerin kontrol altına alınması ve köyün doğal dengesinin korunması için yetkililere çağrıda bulunuyor. Kızık Köyü'nün ve benzeri doğa harikalarının korunması, gelecek nesiller için de büyük önem taşıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bolulu - Ya abi ne işlerle uğraşıyor ya boş işler gel AKP mutlu ol
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.