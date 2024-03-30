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Tanju Özcan: Özel Sorular, Özel Yanıtlar

Türk siyaset sahnesinin en renkli ve tartışmalı figürlerinden biri olarak bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP genel başkanlığı adaylığından, Özgür Özel hakkındaki görüşlerine, DEM Parti'den, sığınmacı politikasının geleceğine, kadar özel sorularımıza özel yanıtlar verdi.

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Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan ile yaptığımız özel sohbeti izlemek için buraya tıklayabilirsiniz
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30 Mar 2024 - 13:08 Bolu- Siyaset

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