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Tanju Özcan: Özel Sorular, Özel Yanıtlar
Türk siyaset sahnesinin en renkli ve tartışmalı figürlerinden biri olarak bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP genel başkanlığı adaylığından, Özgür Özel hakkındaki görüşlerine, DEM Parti'den, sığınmacı politikasının geleceğine, kadar özel sorularımıza özel yanıtlar verdi.
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30 Mar 2024 - 13:08 Bolu- Siyaset
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.