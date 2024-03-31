Bolu’da 2024 mahalli idareler genel seçimi başladı!

Güvenlik Önlemleri Üst Seviyede

Bolu genelinde oy kullanma işlemleri, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor. Özellikle köyler ve ilçe merkezlerinde jandarma ekipleri, seçim sürecinin huzur ve güven içinde tamamlanması için görev başında. Seçim günü, vatandaşların oy kullanma işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmesi için her türlü önlem alındı.

Bolu’da Oy Verme İşlemi Nasıl Gerçekleşiyor?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Bolu’da toplam 239 bin 169 seçmen oy kullanma hakkına sahip. Seçmenler, sabah 08.00 itibarıyla belirlenen 1.061 sandıkta oylarını kullanmaya başladı. Bolu merkezde ve ilçelerde kurulan sandıklar, seçmenlerin kolaylıkla oy kullanmaları için özenle hazırlandı. Merkez köyler hariç, 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı 529 sandık, okul sınıflarında ve özel olarak ayrılan kabinlerde seçmenleri bekliyor.

Seçmen Bilgilendirme ve Katılım

Sandık başkanları ve görevliler, seçmenlerin oy kullanma sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için gerekli bilgilendirmeyi yaparak, demokratik katılımın önemine vurgu yapıyor.