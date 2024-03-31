Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, iki ağacı sökerek karşı şeride uçtu
Bolu'nun Karacasu yolunda, Berk köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Yiğitcan Ö.'nün kontrolündeki 06 SEC 50 plakalı Volvo marka otomobil, Karacasu Beldesi yönünde ilerlerken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüjdeki ağaçlara çarpan otomobil, iki ağacı kökünden sökerek karşı şeride uçtu.
Kazadan Burunları Bile Kanamadan Kurtuldular
Olay yerinde yaşananlar, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Yol, araç ve devrilen ağaçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Ancak, sürücü Yiğitcan Ö., yaşanan bu korkutucu kazadan burnu bile kanamadan kurtulmayı başardı. Durumun ihbar edilmesi üzerine, bölgeye hızla polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Trafik Normal Akışına Döndü
Polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla birlikte, trafik güvenli şekilde kontrol altına alındı. Ağaçların ve hasar gören otomobilin yoldan kaldırılmasıyla birlikte, trafik yeniden normal seyrine döndü. Olay, bölge sakinleri ve diğer sürücüler arasında büyük şaşkınlık yarattı.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma, olayın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek üzere devam ediyor. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak, tanık ifadelerine başvurdu. Kazanın meydana geldiği Bolu-Karacasu yolunda yaşananlar, bir kez daha yol güvenliğinin önemini gündeme getirdi.
31 Mar 2024 - 10:50 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.