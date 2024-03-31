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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, iki ağacı sökerek karşı şeride uçtu

Bolu'nun Karacasu yolunda, Berk köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Yiğitcan Ö.'nün kontrolündeki 06 SEC 50 plakalı Volvo marka otomobil, Karacasu Beldesi yönünde ilerlerken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüjdeki ağaçlara çarpan otomobil, iki ağacı kökünden sökerek karşı şeride uçtu.

İhlas Haber Ajansı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, iki ağacı sökerek karşı şeride uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, iki ağacı sökerek karşı şeride uçtu
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Kazadan Burunları Bile Kanamadan Kurtuldular

Olay yerinde yaşananlar, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Yol, araç ve devrilen ağaçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Ancak, sürücü Yiğitcan Ö., yaşanan bu korkutucu kazadan burnu bile kanamadan kurtulmayı başardı. Durumun ihbar edilmesi üzerine, bölgeye hızla polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, iki ağacı sökerek karşı şeride uçtu

Trafik Normal Akışına Döndü

Polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla birlikte, trafik güvenli şekilde kontrol altına alındı. Ağaçların ve hasar gören otomobilin yoldan kaldırılmasıyla birlikte, trafik yeniden normal seyrine döndü. Olay, bölge sakinleri ve diğer sürücüler arasında büyük şaşkınlık yarattı.Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, iki ağacı sökerek karşı şeride uçtu

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma, olayın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek üzere devam ediyor. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak, tanık ifadelerine başvurdu. Kazanın meydana geldiği Bolu-Karacasu yolunda yaşananlar, bir kez daha yol güvenliğinin önemini gündeme getirdi.Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, iki ağacı sökerek karşı şeride uçtu
# araç, polis, trafik

31 Mar 2024 - 10:50 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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