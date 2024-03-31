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Bolu’da 20 bin fidan toprakla buluştu

Bolu, Orman Haftası'nı anlamlı bir etkinlikle taçlandırdı. Şehir genelinde gerçekleştirilen fidan dağıtım kampanyasıyla, toplamda 20 bin fidan doğanın kucağına bırakıldı. Bu etkinlik, vatandaşların doğa ile iç içe bir gün geçirmesine ve çevre bilincinin pekiştirilmesine vesile oldu.

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Bolu’da 20 bin fidan toprakla buluştu
Bolu’da 20 bin fidan toprakla buluştu
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Orman Haftası Coşkusu Bolu’da Zirve Yaptı

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nın coşkusu Bolu'da zirve yaptı. Kardelen Meydanı'nda düzenlenen merasimle, 2 bin 500 fidan sahiplerini buldu. Etkinlikte Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk başta olmak üzere, ilin önde gelen yöneticileri ve kurum personeli yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu özel günde, 2 bin 500 fidan kısa sürede tükendi.

Bolu’da 20 bin fidan toprakla buluştu

Çeşitlilik Zenginliği: Farklı Türler Toprakla Buluşuyor

Dağıtılan fidanlar arasında ıhlamur, karaçam, sarı çam, ceviz, kuşburnu, kestane, mavi ladin, sedir ve kızılcık gibi çeşitli türler yer aldı. Bu tür çeşitliliği, Bolu'nun doğal güzelliklerine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Fidanlar, vatandaşlara ücretsiz olarak sunuldu, böylece herkesin bu yeşil harekete katılması sağlandı.Bolu’da 20 bin fidan toprakla buluştu

Toplamda 20 Bin Fidan Yeni Yuvularına Kavuştu

Etkinlik sadece Kardelen Meydanı'yla sınırlı kalmadı; il merkezi ve ilçelerinde de benzer kampanyalar düzenlendi. Toplamda 20 bin fidanın toprakla buluştuğu Bolu, orman varlığını artırma konusunda önemli bir adım attı.Bolu’da 20 bin fidan toprakla buluştu

# orman

31 Mar 2024 - 10:55 Bolu- Gündem

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