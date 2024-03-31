Bolu’da 20 bin fidan toprakla buluştu
Bolu, Orman Haftası'nı anlamlı bir etkinlikle taçlandırdı. Şehir genelinde gerçekleştirilen fidan dağıtım kampanyasıyla, toplamda 20 bin fidan doğanın kucağına bırakıldı. Bu etkinlik, vatandaşların doğa ile iç içe bir gün geçirmesine ve çevre bilincinin pekiştirilmesine vesile oldu.
Orman Haftası Coşkusu Bolu’da Zirve Yaptı
21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nın coşkusu Bolu'da zirve yaptı. Kardelen Meydanı'nda düzenlenen merasimle, 2 bin 500 fidan sahiplerini buldu. Etkinlikte Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk başta olmak üzere, ilin önde gelen yöneticileri ve kurum personeli yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu özel günde, 2 bin 500 fidan kısa sürede tükendi.
Çeşitlilik Zenginliği: Farklı Türler Toprakla Buluşuyor
Dağıtılan fidanlar arasında ıhlamur, karaçam, sarı çam, ceviz, kuşburnu, kestane, mavi ladin, sedir ve kızılcık gibi çeşitli türler yer aldı. Bu tür çeşitliliği, Bolu'nun doğal güzelliklerine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Fidanlar, vatandaşlara ücretsiz olarak sunuldu, böylece herkesin bu yeşil harekete katılması sağlandı.
Toplamda 20 Bin Fidan Yeni Yuvularına Kavuştu
Etkinlik sadece Kardelen Meydanı'yla sınırlı kalmadı; il merkezi ve ilçelerinde de benzer kampanyalar düzenlendi. Toplamda 20 bin fidanın toprakla buluştuğu Bolu, orman varlığını artırma konusunda önemli bir adım attı.
31 Mar 2024 - 10:55 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.