Paramotor kazası! Seçim kampanyası havada tehlikeyle son buldu

Gökyüzünde Reklam Afetle Sonuçlanıyor

Paramotor pilotu B.E., seçim kampanyası çerçevesinde belediye başkan adayının afişlerini havada dolaştırırken, iniş sırasında elektrik hatlarına takıldı. Kazanın ardından pilot, adeta ölümden döndü. Şans eseri yara almadan kurtulan pilotun yaşadığı bu olay, adrenalin ve şansın birleşimi olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Kesintisi ve Soruşturma Başlatıldı

Olayın meydana geldiği Arapçiftliği Mahallesi'nde, elektrik hatlarına takılan paramotor sebebiyle geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Yaşanan bu elektrik kesintisi, bölge sakinlerini olumsuz etkiledi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatarak benzer olayların önlenmesi için çalışmalarını hızlandırdı.