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Paramotor kazası! Seçim kampanyası havada tehlikeyle son buldu

Düzce'de bir belediye başkan adayının havada reklamı, paramotorun elektrik tellerine takılmasıyla kaza ile sonuçlandı. Pilot yara almadan kurtulurken, bölge elektriksiz kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Paramotor kazası! Seçim kampanyası havada tehlikeyle son buldu
Paramotor kazası! Seçim kampanyası havada tehlikeyle son buldu
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Gökyüzünde Reklam Afetle Sonuçlanıyor

Paramotor pilotu B.E., seçim kampanyası çerçevesinde belediye başkan adayının afişlerini havada dolaştırırken, iniş sırasında elektrik hatlarına takıldı. Kazanın ardından pilot, adeta ölümden döndü. Şans eseri yara almadan kurtulan pilotun yaşadığı bu olay, adrenalin ve şansın birleşimi olarak kayıtlara geçti.

Paramotor kazası! Seçim kampanyası havada tehlikeyle son buldu

Elektrik Kesintisi ve Soruşturma Başlatıldı

Olayın meydana geldiği Arapçiftliği Mahallesi'nde, elektrik hatlarına takılan paramotor sebebiyle geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Yaşanan bu elektrik kesintisi, bölge sakinlerini olumsuz etkiledi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatarak benzer olayların önlenmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Paramotor kazası! Seçim kampanyası havada tehlikeyle son buldu
# başkan, belediye, seçim, elektrik

31 Mar 2024 - 11:14 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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