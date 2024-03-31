Paramotor kazası! Seçim kampanyası havada tehlikeyle son buldu
Düzce'de bir belediye başkan adayının havada reklamı, paramotorun elektrik tellerine takılmasıyla kaza ile sonuçlandı. Pilot yara almadan kurtulurken, bölge elektriksiz kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gökyüzünde Reklam Afetle Sonuçlanıyor
Paramotor pilotu B.E., seçim kampanyası çerçevesinde belediye başkan adayının afişlerini havada dolaştırırken, iniş sırasında elektrik hatlarına takıldı. Kazanın ardından pilot, adeta ölümden döndü. Şans eseri yara almadan kurtulan pilotun yaşadığı bu olay, adrenalin ve şansın birleşimi olarak kayıtlara geçti.
Elektrik Kesintisi ve Soruşturma Başlatıldı
Olayın meydana geldiği Arapçiftliği Mahallesi'nde, elektrik hatlarına takılan paramotor sebebiyle geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Yaşanan bu elektrik kesintisi, bölge sakinlerini olumsuz etkiledi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatarak benzer olayların önlenmesi için çalışmalarını hızlandırdı.
31 Mar 2024 - 11:14 Düzce- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.