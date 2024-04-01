Bolu yeniden Tanju Özcan dedi! “Dünya artık bizi tanıyacak”
Bolu'da yerel seçimleri kazanan Tanju Özcan, şehrin Türkiye ve dünya çapında tanınan bir merkez olacağını söyledi. Özcan, Bolulu vatandaşlara teşekkür etti ve geleceğe dair vaatlerini paylaştı.
Tanju Özcan'dan Bolululara Teşekkür ve Sözler
Seçim zaferini garantileyen Özcan, Demokrasi Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaşa hitaben yaptığı konuşmada, Bolu'nun Türkiye'de söz sahibi bir şehir olacağının altını çizdi. "Bundan sonra Bolu’dan Türkiye’de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum," diyen Özcan, geçmiş dönemde Bolu'nun tüm Türkiye tarafından konuşulduğunu, şimdi ise tüm dünya tarafından tanınacağını belirtti.
Bolu'da Kutlama Havası
Özcan'ın seçim zaferi, Bolu Belediyesi önünde ve Demokrasi Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. Binlerce Bolulu, Türk bayraklarıyla meydanı doldururken, havai fişek gösterileri sevinç gösterilerine renk kattı. Özcan, "Artık biz küçük şehir kompleksini yırtıp bir kenara atıyoruz," diyerek Bolu'nun yeni bir döneme adım attığını vurguladı.
Geleceğe Yönelik Sözler ve Vizyon
Tanju Özcan, kalabalığa seslenirken Bolu'nun gelecekte bakanlar, hatta cumhurbaşkanı çıkarabilecek bir potansiyele sahip olduğuna dair inancını ifade etti. Bu yeni dönemde, Bolu'nun sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da tanınan bir şehir olması için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.
01 Nis 2024 - 10:53 Bolu- Siyaset
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.