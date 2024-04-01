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Fenalaşan yolcuyu şoför ve yolcular kurtardı!

Karabük'te minibüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför, yolcuların yardımıyla insanlık dersi verdi.

İhlas Haber Ajansı
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Fenalaşan yolcuyu şoför ve yolcular kurtardı!
Fenalaşan yolcuyu şoför ve yolcular kurtardı!
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Acil Durumda Hızlı Müdahale

Dün akşam meydana gelen bu olayda, vatandaşlık bilinci ve yardımlaşma duygusu ön plana çıktı. Minibüs içindeki panik anında, yolcular birbirine destek olurken, şoför Akkaya'nın kararlılığı hayranlık uyandırdı. Sara nöbeti geçirdiği düşünülen gence ilk müdahaleyi yapan yolcular, ardından genç şoförün hızla hastaneye doğru yönlenmesiyle rahat bir nefes aldı.

Fenalaşan yolcuyu şoför ve yolcular kurtardı!

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Zamanında Ulaşım

Karabük Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki minibüsün şoförü Fatih Akkaya, durumu fark ettiği anda hiç vakit kaybetmeden Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisi'ne doğru yola çıktı. Dakikalar içinde hastaneye ulaşan ekip, fenalaşan genci sağlık çalışanlarına teslim etti. O anlar, hem minibüsün güvenlik kamerasına hem de bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.Fenalaşan yolcuyu şoför ve yolcular kurtardı!

İnsanlık Görevi Ön Planda

Akkaya, yaşananlar hakkında, "Bir insanlık görevi yerine getirdik. Yolcular da bu durumu destekledi ve hep birlikte hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler" şeklinde konuştu. Bu olay, Karabük'te toplumsal dayanışmanın ve insanlık değerlerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

# karabük, eğitim, destek

01 Nis 2024 - 12:41 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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