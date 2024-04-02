-

Palet fabrikası küle döndü

Bolu Çaydurt'ta palet fabrikası alevlere teslim oldu. Gece yarısı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soruşturma başlatıldı, maddi hasar büyük.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Palet fabrikası küle döndü
Palet fabrikası küle döndü
Büyütmek için resme tıklayın

Bolu'nun Çaydurt bölgesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikası, gece saatlerinde çıkan dev bir yangınla sarsıldı. Gece yarısı 03.00 sıralarında başlayan yangın, fabrikanın büyük bir kısmını alevler içinde bıraktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Palet fabrikası küle döndü

Yangının Kontrol Altına Alınması

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yaklaşık bir saat süren yoğun bir müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, şükürler olsun ki, yangında yaralanan olmadığı tespit edildi. Ancak, fabrikada yangın nedeniyle ciddi oranda hasar meydana geldiği belirtildi.

Geceyi Aydınlatan Alevler

Yangın, Bolu'nun gece karanlığını alevlerle aydınlattı. Fabrikada çalışan personel, yangının büyümesiyle hızla tahliye edildi. Olay yerine ivedilikle jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alınarak daha fazla zararın önüne geçildi.Palet fabrikası küle döndü

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yangının neden başladığına dair henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, soruşturmanın detayları kamuoyu ile paylaşılacak. Bu tür olayların önlenmesi için alınabilecek önlemler ve yangın güvenliği konuları da gündeme geldi.

# jandarma

02 Nis 2024 - 13:45 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Seben Orman İşletme Müdürlüğü Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kod nolu orman yollarında sanat yapısı inşaatı işi Orman İşletme Müdürlüğü-Seben Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Seben Orman İşletme Müdürlüğü Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kod nolu orman yollarında sanat yapısı inşaatı işi Orman İşletme Müdürlüğü-Seben Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Bina inşaatı yaptırılacaktır Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Bina inşaatı yaptırılacaktır Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
2024 Yılı Kargo Taşıma Hizmet Alımı Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Resmi İlandır mask
2024 Yılı Kargo Taşıma Hizmet Alımı Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Mengen Depo Şefliği Bölgeönü, Gökçesu, Kiremitlik ,Apaca Ve Uzunyazı Orman Emvali Depolarında Tasnif ve Depolama İşi Danışmanlık Hizmet Alımı Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Mengen Depo Şefliği Bölgeönü, Gökçesu, Kiremitlik ,Apaca Ve Uzunyazı Orman Emvali Depolarında Tasnif ve Depolama İşi Danışmanlık Hizmet Alımı Orman İşletme Müdürlüğü-Mengen Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Palet fabrikası küle döndü mask
Palet fabrikası küle döndü
Fenalaşan yolcuyu şoför ve yolcular kurtardı! mask
Fenalaşan yolcuyu şoför ve yolcular kurtardı!
Bolu yeniden Tanju Özcan dedi! “Dünya artık bizi tanıyacak” mask
Bolu yeniden Tanju Özcan dedi! “Dünya artık bizi tanıyacak”
Paramotor kazası! Seçim kampanyası havada tehlikeyle son buldu mask
Paramotor kazası! Seçim kampanyası havada tehlikeyle son buldu
Baharın habercileri! Bolu’ya dönüş yapan leylekler mask
Baharın habercileri! Bolu’ya dönüş yapan leylekler
Bolu’da 20 bin fidan toprakla buluştu mask
Bolu’da 20 bin fidan toprakla buluştu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL