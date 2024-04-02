Palet fabrikası küle döndü

Bolu'nun Çaydurt bölgesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikası, gece saatlerinde çıkan dev bir yangınla sarsıldı. Gece yarısı 03.00 sıralarında başlayan yangın, fabrikanın büyük bir kısmını alevler içinde bıraktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Yangının Kontrol Altına Alınması

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yaklaşık bir saat süren yoğun bir müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, şükürler olsun ki, yangında yaralanan olmadığı tespit edildi. Ancak, fabrikada yangın nedeniyle ciddi oranda hasar meydana geldiği belirtildi.

Geceyi Aydınlatan Alevler

Yangın, Bolu'nun gece karanlığını alevlerle aydınlattı. Fabrikada çalışan personel, yangının büyümesiyle hızla tahliye edildi. Olay yerine ivedilikle jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alınarak daha fazla zararın önüne geçildi.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yangının neden başladığına dair henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, soruşturmanın detayları kamuoyu ile paylaşılacak. Bu tür olayların önlenmesi için alınabilecek önlemler ve yangın güvenliği konuları da gündeme geldi.