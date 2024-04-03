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Tanju Özcan’dan seçim sözleri “Ülke yönetimi Erdoğan'da, Bolu yönetimi bizde”

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bolu Belediye Başkanı olarak yeniden seçilen Tanju Özcan, Bolu halkının desteğini ve gelecek dönemdeki yönetim prensiplerini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
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Tanju Özcan’dan seçim sözleri “Ülke yönetimi Erdoğan'da, Bolu yönetimi bizde”
Tanju Özcan’dan seçim sözleri “Ülke yönetimi Erdoğan'da, Bolu yönetimi bizde”
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Tanju Özcan Yeniden Bolu Belediye Başkanı Oldu: "Bolunun Yönetimi Bize Emanet"

2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından, resmi olmayan sonuçlara göre Bolu Belediye Başkanlığını tekrar kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ( CHP) adayı Tanju Özcan, başarısını ve Bolu halkının kendisine duyduğu güveni dile getirdi. 53 bin 881 oy alarak göreve yeniden seçilen Özcan, Bolu halkının "Ülke yönetimini Erdoğan'a, Bolu'nun yönetimini ise Tanju Özcan'a teslim ettiğini" belirtti.Tanju Özcan’dan seçim sözleri “Ülke yönetimi Erdoğan'da, Bolu yönetimi bizde”

Bolu Halkı Kararını Verdi: "Ülke Erdoğan'a, Bolu Özcan'a"

Tanju Özcan, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, 9 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bolu'dan yüzde 65 oranında destek çıktığını, ancak şimdi yerel seçimlerde il genelinde birinci olduklarını ve oy oranlarını artırdıklarını ifade etti. "Bolu halkı bir kez daha yönetimi bize emanet etti," diyen Özcan, herkesin bu iradeye saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Özcan'dan İlkelerine Sadık Kalma Sözü

Bolu Belediye Başkanı, görev süresi boyunca kimseyi ayırmadan, kayırmadan, israf etmeden ve harama el uzatmadan yönetimini sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, siyasetçiler için "Her doğru her yerde söylenmez" anlayışının geçerli olmadığını ispat edeceğini ifade etti. Özcan, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili düşüncelerini de net bir şekilde ifade edeceğini söyledi.

Tanju Özcan’dan seçim sözleri “Ülke yönetimi Erdoğan'da, Bolu yönetimi bizde”

CHP ve Özgür Özel Başarısının Altını Çizdi

Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve genel merkez yönetiminin de başarılı olduğunu belirterek, partiden atılmasına rağmen doğruları söylemeye devam ettiğini ve bu değişimin öncüsü olduğunu ifade etti. "Doğruları söyleyerek değişimin ateşini ilk yakan benim," diyen Özcan, Ankara'ya kadar yaptığı 200 kilometrelik yürüyüşün önemini ve değerini vurguladı.

Özcan: "Özümüze Dönerek Zafer Kazandık"

Bolu Belediye Başkanı, seçim başarısının, CHP'nin öz değerlerine dönerek ve doğru çizgide ilerleyerek elde edildiğini belirtti. Önceki seçimlerde yapılan hatalardan ders alındığını ve bu dönemde net bir zafer kazanıldığını ifade eden Özcan, "Başkalarını taklit ederek başarıya ulaşılamayacağını" sözlerine ekledi.Tanju Özcan’dan seçim sözleri “Ülke yönetimi Erdoğan'da, Bolu yönetimi bizde”

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03 Nis 2024 - 09:22 Bolu- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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