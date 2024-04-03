Ahır ve samanlık alev alev yandı
Düzce, İhsaniye köyünde meydana gelen ahır ve samanlık yangını 3 hayvanın yaşamını yitirmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soruşturma başlatıldı.
Kıvılcımlar Hayatları Yok Etti: 3 Can Kaybı
Yangın, bölge sakinlerini ve hayvan severleri derinden üzdü. M.A.’ya ait ahır ve samanlıkta çıkan yangın, sadece maddi hasara yol açmakla kalmayıp, 3 hayvanın da hayatını kaybetmesine sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasına rağmen, alevlerin şiddeti can kayıplarını engellemek için yeterli olmadı.
Soruşturma Başladı: Yangının Sebebi Araştırılıyor
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün profesyonel ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alsa da, yangının çıkış nedeni hâlâ belirsizliğini koruyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma, yangının sebeplerini aydınlatmayı amaçlıyor.
03 Nis 2024 - 09:40 Düzce- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.