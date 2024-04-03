Ahır ve samanlık alev alev yandı

Kıvılcımlar Hayatları Yok Etti: 3 Can Kaybı

Yangın, bölge sakinlerini ve hayvan severleri derinden üzdü. M.A.’ya ait ahır ve samanlıkta çıkan yangın, sadece maddi hasara yol açmakla kalmayıp, 3 hayvanın da hayatını kaybetmesine sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasına rağmen, alevlerin şiddeti can kayıplarını engellemek için yeterli olmadı.

Soruşturma Başladı: Yangının Sebebi Araştırılıyor

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün profesyonel ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alsa da, yangının çıkış nedeni hâlâ belirsizliğini koruyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma, yangının sebeplerini aydınlatmayı amaçlıyor.