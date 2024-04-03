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Ahır ve samanlık alev alev yandı

Düzce, İhsaniye köyünde meydana gelen ahır ve samanlık yangını 3 hayvanın yaşamını yitirmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soruşturma başlatıldı.

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Ahır ve samanlık alev alev yandı
Ahır ve samanlık alev alev yandı
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Kıvılcımlar Hayatları Yok Etti: 3 Can Kaybı

Yangın, bölge sakinlerini ve hayvan severleri derinden üzdü. M.A.’ya ait ahır ve samanlıkta çıkan yangın, sadece maddi hasara yol açmakla kalmayıp, 3 hayvanın da hayatını kaybetmesine sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasına rağmen, alevlerin şiddeti can kayıplarını engellemek için yeterli olmadı.

Ahır ve samanlık alev alev yandı

Soruşturma Başladı: Yangının Sebebi Araştırılıyor

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün profesyonel ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alsa da, yangının çıkış nedeni hâlâ belirsizliğini koruyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma, yangının sebeplerini aydınlatmayı amaçlıyor.Ahır ve samanlık alev alev yandı
# düzce

03 Nis 2024 - 09:40 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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