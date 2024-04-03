Traktör çeşmeye uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Kontrolden Çıkan Traktör: Kayıp Bir Hayat

74 yaşındaki sürücü Durdu Kuyulu'nun yönetimindeki 67 NE 402 plakalı traktör, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaza yaptı. Durdu Kuyulu ve yanında bulunan eşi L.K., traktörün altında sıkışarak ağır yaralandı. Durdu Kuyulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralanan eşi L.K. ise ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. L.K.'nin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Veda: Toprağa Verilen Bir Yaşam

Durdu Kuyulu için gerçekleştirilen yas töreni, köy sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Evinin önünde yapılan helallik töreninin ardından Çorak Köyü camisine getirilen Kuyulu'nun cenazesi, öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bu acı olay, kırsal alanlardaki trafik güvenliği ve traktör kullanımının tehlikeleri konusunda yeniden dikkatleri çekti.

Güvenlik Kamerasında Saniye Saniye Trajedi

Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntüler, traktörün kontrolünü kaybedip çeşmeye düşüşünü ve ardından yaşananları detaylı bir şekilde ortaya koydu.