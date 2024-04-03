Tırın ani dönüşü kazaya yol açtı!
Bolu Mudurnu'da yaşanan trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Tır ve hafif ticari aracın çarpıştığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı. Detaylar haberimizde…
Kazanın Detayları: Sürücülerin Kimlik Bilgileri ve Araçlar
Kaza, Mudurnu'nun Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet M.'nin kullandığı 14 FM 194 plakalı hafif ticari araç ile Davut E. idaresindeki 54 AFN 179 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Kazaya karışan sürücülerin ve araçların detayları, olayın ardından yapılan incelemelerle kamuoyuna açıklandı.
Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kaza anının vahametini gözler önüne serdi. Seyir halindeyken aniden sola yönelen tır ile hafif ticari aracın çarpışma anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın savrulduğu ve büyük bir gürültüyle durduğu anlar yer aldı.
Şans eseri Yaralanan Olmadı
Kazada, her iki aracın sürücüsü de büyük bir şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ve güvenlik ekipleri, gerekli kontrolleri yaparak, durumun kontrol altına alındığını ve kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
03 Nis 2024 - 11:51 Bolu/ Mudurnu- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.