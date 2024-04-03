Tırın ani dönüşü kazaya yol açtı!

Kazanın Detayları: Sürücülerin Kimlik Bilgileri ve Araçlar

Kaza, Mudurnu'nun Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet M.'nin kullandığı 14 FM 194 plakalı hafif ticari araç ile Davut E. idaresindeki 54 AFN 179 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Kazaya karışan sürücülerin ve araçların detayları, olayın ardından yapılan incelemelerle kamuoyuna açıklandı.

Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kaza anının vahametini gözler önüne serdi. Seyir halindeyken aniden sola yönelen tır ile hafif ticari aracın çarpışma anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın savrulduğu ve büyük bir gürültüyle durduğu anlar yer aldı.

Şans eseri Yaralanan Olmadı

Kazada, her iki aracın sürücüsü de büyük bir şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ve güvenlik ekipleri, gerekli kontrolleri yaparak, durumun kontrol altına alındığını ve kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.