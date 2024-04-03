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Baharın müjdecileri Bolu'ya ulaştı! Göçmen leyleklerin yeni yurdu

Baharın gelmesiyle Bolu'ya ulaşan göçmen leylekler, Mudurnu'da yiyecek arayışı içinde. Doğa ile tarımın uyumunu gözler önüne seren bu zarif kuşlar, görsel bir şölen sunuyor.

İhlas Haber Ajansı
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Baharın müjdecileri Bolu'ya ulaştı! Göçmen leyleklerin yeni yurdu
Baharın müjdecileri Bolu'ya ulaştı! Göçmen leyleklerin yeni yurdu
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Bahar mevsiminin vazgeçilmez habercileri olan leylekler, yılın bu zamanında göç yolculuğuna çıkar ve sıcak havaların müjdecisi olarak bilinen bu zarif kuşlar, Bolu ve çevresini mesken tutmaya başladı. Her yıl olduğu gibi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Bolu'ya ulaşan leylekler, tarım arazilerinde yiyecek arayışına girişti. Özellikle Mudurnu ilçesi ve Yüzüncü Yıl Köyü çevresinde, çiftçilerin işlemeye başladığı bereketli topraklarda leyleklerin yoğun bir şekilde yiyecek aradığı gözlemlendi.

Baharın müjdecileri Bolu'ya ulaştı! Göçmen leyleklerin yeni yurdu

Göç Yolculuğunun Uğrak Noktası: Mudurnu

Yüzlerce kilometrelik uzun göç yolculuklarının ardından leylekler, Bolu'nun Mudurnu ilçesini uğrak yer olarak seçti. Elektrik direkleri üzerinde yer alan yuvalarına yerleşen leylekler, kalabalık gruplar halinde arazilerde solucan ve böcek peşinde dolaştı. Yüzüncü Yıl Köyü'nde yiyecek arayan leylek sürüleri, görsel bir şölen sunarken, yoldan geçen vatandaşlar bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.Baharın müjdecileri Bolu'ya ulaştı! Göçmen leyleklerin yeni yurdu

Doğanın ve Tarımın Uyum İçindeki Dansı

Leyleklerin varlığı, sadece göçmen kuşların dönüşünü simgelemekle kalmıyor, aynı zamanda doğa ile tarım arasındaki uyumu da gözler önüne seriyor. Çiftçi İsmail Kaymaz'ın da dediği gibi, leyleklerin gelmesiyle birlikte tarlalardaki solucanlarla beslenen bu kuşlar, doğanın döngüsünde önemli bir rol oynuyor. Leylekler, tarım arazilerindeki zararlıları temizleyerek çiftçilere dolaylı bir yardım da sağlıyor.Baharın müjdecileri Bolu'ya ulaştı! Göçmen leyleklerin yeni yurdu

Bolu'da Leyleklerle Buluşma Zamanı

Baharın gelmesiyle birlikte Bolu ve çevresi, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için kaçırılmayacak bir güzellik sunuyor. Leyleklerin uğrak yeri olan bu bölge, onların göç yolculuğunu ve doğanın mucizelerini yakından gözlemleme fırsatı veriyor. Bu eşsiz anları yaşamak ve doğanın sunduğu bu görsel şölenden faydalanmak isteyen herkesi Bolu'ya davet ediyoruz.Baharın müjdecileri Bolu'ya ulaştı! Göçmen leyleklerin yeni yurdu

# mudurnu, tarım, elektrik, doğa

03 Nis 2024 - 15:36 Bolu/ Mudurnu- Gündem

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