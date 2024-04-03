Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı!

Bolu'da, uzun süren bir hastalık mücadelesinin ardından yaşamını yitiren Mengen Polis Amirliği'nden kıdemli polis memuru İsmail Elmas için gözyaşlarıyla dolu bir tören düzenlendi. Aort damarındaki çatlak ve ardından gelişen enfeksiyon sebebiyle yaklaşık iki yıldır İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan 49 yaşındaki Elmas'ın cenazesi, meslektaşları ve sevdikleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Anılarla Dolu Bir Veda

Tören, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapıldı. Elmas'ın ailesi, akrabaları ve sevdikleri, Vali Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte il protokolü ve çok sayıda mesai arkadaşının katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, Elmas için saygı duruşunda bulundular. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından yapılan dualarla, duygusal anlar yaşandı.

Vefa ve Saygının Buluştuğu Anlar

Elmas'ın cenazesinin, helallik alınması sonrasında memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyüne gönderildi. Bu tören, polis teşkilatının birlik, beraberlik ve vefa örneğini bir kez daha göstermiş oldu.