Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı!
Polis memuru İsmail Elmas, 49 yaşında, aort damarı çatlaması ve ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Elmas için, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Bolu'da, uzun süren bir hastalık mücadelesinin ardından yaşamını yitiren Mengen Polis Amirliği'nden kıdemli polis memuru İsmail Elmas için gözyaşlarıyla dolu bir tören düzenlendi. Aort damarındaki çatlak ve ardından gelişen enfeksiyon sebebiyle yaklaşık iki yıldır İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan 49 yaşındaki Elmas'ın cenazesi, meslektaşları ve sevdikleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Anılarla Dolu Bir Veda
Tören, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapıldı. Elmas'ın ailesi, akrabaları ve sevdikleri, Vali Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte il protokolü ve çok sayıda mesai arkadaşının katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, Elmas için saygı duruşunda bulundular. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından yapılan dualarla, duygusal anlar yaşandı.
Vefa ve Saygının Buluştuğu Anlar
Elmas'ın cenazesinin, helallik alınması sonrasında memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyüne gönderildi. Bu tören, polis teşkilatının birlik, beraberlik ve vefa örneğini bir kez daha göstermiş oldu.
03 Nis 2024 - 15:58 Bolu- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.