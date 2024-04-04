Muhtarlık kavgasında 5 yaralı
Zonguldak Alaplı'ya bağlı Sarıkadı köyünde, eski ve yeni muhtar taraftarları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti.
Seçim Sonrası Sarıkadı Köyünde Tansiyon Yükseldi
Sarıkadı köyünde, muhtarlık seçimlerinin ardından eski ve yeni muhtarın akrabaları arasında çıkan kavgada, taş ve sopalar havada uçuştu. Seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine başlayan sözlü tartışmaların kısa sürede fiziksel çatışmaya dönüşmesi, bölgede endişe yarattı.
Jandarma ve Sağlık Ekipleri Harekete Geçti
Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan olaylarda yaralanan 5 kişi, hızla Alaplı Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, köydeki güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.
04 Nis 2024 - 10:13 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.