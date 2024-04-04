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Muhtarlık kavgasında 5 yaralı

Zonguldak Alaplı'ya bağlı Sarıkadı köyünde, eski ve yeni muhtar taraftarları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı
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Muhtarlık kavgasında 5 yaralı
Muhtarlık kavgasında 5 yaralı
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Seçim Sonrası Sarıkadı Köyünde Tansiyon Yükseldi

Sarıkadı köyünde, muhtarlık seçimlerinin ardından eski ve yeni muhtarın akrabaları arasında çıkan kavgada, taş ve sopalar havada uçuştu. Seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine başlayan sözlü tartışmaların kısa sürede fiziksel çatışmaya dönüşmesi, bölgede endişe yarattı.

Muhtarlık kavgasında 5 yaralı

Jandarma ve Sağlık Ekipleri Harekete Geçti

Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan olaylarda yaralanan 5 kişi, hızla Alaplı Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, köydeki güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Muhtarlık kavgasında 5 yaralı
# seçim, tedavi, jandarma

04 Nis 2024 - 10:13 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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