Muhtarlık kavgasında 5 yaralı

Seçim Sonrası Sarıkadı Köyünde Tansiyon Yükseldi

Sarıkadı köyünde, muhtarlık seçimlerinin ardından eski ve yeni muhtarın akrabaları arasında çıkan kavgada, taş ve sopalar havada uçuştu. Seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine başlayan sözlü tartışmaların kısa sürede fiziksel çatışmaya dönüşmesi, bölgede endişe yarattı.

Jandarma ve Sağlık Ekipleri Harekete Geçti

Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan olaylarda yaralanan 5 kişi, hızla Alaplı Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, köydeki güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.