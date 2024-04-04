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Sokak kedileri üzerine kavga cinayetle sonuçlandı

Karabük'te sokak kedilerini besleme anlaşmazlığı yüzünden yaşanan cinayet, bir ölüm ve bir yaralanma ile sonuçlandı. Polis, zanlıyı yakalayarak adalete teslim etti.

İhlas Haber Ajansı
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Sokak kedileri üzerine kavga cinayetle sonuçlandı
Sokak kedileri üzerine kavga cinayetle sonuçlandı
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Karabük'ün 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde dün akşam yaşanan dehşet verici olay, sokak kedilerini besleme konusundaki bir anlaşmazlıktan kaynaklandı. İddialara göre, Gülseren Yıldırım (58), teravih namazından döndükten sonra, alt katında oturan ve sokak kedilerini beslemek konusunda sürekli çekişme yaşadığı komşusu Erol A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kızışması üzerine, pencereye yönelen Erol A., eline geçirdiği tüfekle Gülseren ve Kemalettin Yıldırım çiftine ateş açtı.

Sokak kedileri üzerine kavga cinayetle sonuçlandı

Korkunç Sonuç: Bir Ölüm ve Ağır Yaralanma

Gülseren Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Kemalettin Yıldırım ise parmağının kopması sonucu ağır yaralandı. Yaralı Kemalettin Yıldırım, hızla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Bu trajik olay, komşuluk ilişkilerindeki gerginlik ve sokak hayvanlarına yönelik tutumlar hakkında ciddi soruları beraberinde getiriyor.Sokak kedileri üzerine kavga cinayetle sonuçlandı

Polis Hızla Müdahale Etti: Zanlı Yakalandı, Silahlar Ele Geçirildi

Karabük Polis Teşkilatı, olayın hemen ardından harekete geçti ve şüpheli Erol A.'yı kısa sürede yakaladı. Zanlının evinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 28 adet dolu ve 2 adet boş olmak üzere toplam 30 adet kartuş, ve bir adet av tüfeği kütüklüğü ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Erol A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sokak kedileri üzerine kavga cinayetle sonuçlandı

# eğitim, karabük, polis

04 Nis 2024 - 10:20 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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