Kayıp kadın ağaçta asılı bulundu

Haber Alınamayan Kadının Acı Sonu

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Fatma H.'nin yokluğu, ailesi ve dostlarında endişe uyandırmıştı. Oğlu, annesini bulmak için eve geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Annesini evlerinin hemen yanındaki arazide ağaca asılı halde buldu. Bu acı tablo, olay yerine hızla sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla teyit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Fatma H.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Fatma H.'nin cansız bedeni, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Psikolojik Sıkıntılar ve İntihar İhtimali

Olayın arka planında, Fatma H.'nin son zamanlarda yaşadığı psikolojik sıkıntılar yatıyor olabilir. Ölümünden saatler önce kız kardeşiyle yaptığı telefon görüşmesinde psikolojik olarak iyi hissetmediğini belirtmesi, bu ihtimali güçlendiriyor. Fatma H.'nin trajik ölümü, ailesini ve yakın çevresini derinden üzmüş, toplumda da büyük bir üzüntü ve şok etkisi yaratmıştır. İntihar edip etmediği henüz netlik kazanmamış olan Fatma H.'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.