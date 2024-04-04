Kayıp kadın ağaçta asılı bulundu
Kastamonu Cide Kayran Mahallesi'nde yaşanan ve toplumu derinden etkileyen olay, yerel halkı ve yakınları derin bir üzüntüye boğdu. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Fatma H., evinin yanı başındaki boş arazide ağaca asılı halde bulunarak tüm arayışlara kara bir nokta koydu.
Haber Alınamayan Kadının Acı Sonu
Günlerdir kendisinden haber alınamayan Fatma H.'nin yokluğu, ailesi ve dostlarında endişe uyandırmıştı. Oğlu, annesini bulmak için eve geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Annesini evlerinin hemen yanındaki arazide ağaca asılı halde buldu. Bu acı tablo, olay yerine hızla sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla teyit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Fatma H.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Fatma H.'nin cansız bedeni, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Psikolojik Sıkıntılar ve İntihar İhtimali
Olayın arka planında, Fatma H.'nin son zamanlarda yaşadığı psikolojik sıkıntılar yatıyor olabilir. Ölümünden saatler önce kız kardeşiyle yaptığı telefon görüşmesinde psikolojik olarak iyi hissetmediğini belirtmesi, bu ihtimali güçlendiriyor. Fatma H.'nin trajik ölümü, ailesini ve yakın çevresini derinden üzmüş, toplumda da büyük bir üzüntü ve şok etkisi yaratmıştır. İntihar edip etmediği henüz netlik kazanmamış olan Fatma H.'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
04 Nis 2024 - 10:37 Kastamonu/ Cide- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.