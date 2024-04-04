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Martılardan sıra dışı hırsızlık 1 Kilo balık çalındı!

Sinop'ta bulunan bir balıkçı dükkanı, martıların ani saldırısına maruz kaldı. Gökyüzünden adeta bir ok gibi inen martılar, balıkçı tezgahına dalış yaparak mezgit avına çıktılar. Balıkçı Ümit İslah'ın çabalarına rağmen, bu usta hırsızlar yaklaşık 1 kilogram balığı kapıp kaçmayı başardı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Martılardan sıra dışı hırsızlık 1 Kilo balık çalındı!
Martılardan sıra dışı hırsızlık 1 Kilo balık çalındı!
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Doğanın Hırsızları: Açlık mı, Yoksa Alışkanlık mı?

Ümit İslah, geçmiş yıllarda kurdukları ağların bu yıl henüz kurulmamış olmasının martıların saldırısını tetiklemiş olabileceğini belirtti. Martıların, geçmişte de benzer saldırıları gerçekleştirdiğini ancak bu seferki saldırının boyutunun daha büyük olduğunu vurguladı. İslah, "Martılar açlıktan değil, alışkanlık haline getirdikleri için saldırıyor olabilirler. Ama biz onlara zarar vermeyeceğiz, ne kadar saldırsalar da onları koruyacağız" şeklinde konuştu.

Martılardan sıra dışı hırsızlık 1 Kilo balık çalındı!

Çözüm Arayışları: Balıkçılar Ne Yapacak?

Saldırılar karşısında çaresiz kalmayan balıkçılar, martılara karşı etkili bir çözüm bulmak için kafa yoruyorlar. Ümit İslah, balık tezgahlarını martılardan korumak için balık ağları kurmayı düşündüklerini belirtti. Bu yöntemle, martıların tezgahlara erişiminin engellenmesi ve benzer olayların önüne geçilmesi amaçlanıyor.Martılardan sıra dışı hırsızlık 1 Kilo balık çalındı!

04 Nis 2024 - 10:50 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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