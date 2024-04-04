Martılardan sıra dışı hırsızlık 1 Kilo balık çalındı!

Doğanın Hırsızları: Açlık mı, Yoksa Alışkanlık mı?

Ümit İslah, geçmiş yıllarda kurdukları ağların bu yıl henüz kurulmamış olmasının martıların saldırısını tetiklemiş olabileceğini belirtti. Martıların, geçmişte de benzer saldırıları gerçekleştirdiğini ancak bu seferki saldırının boyutunun daha büyük olduğunu vurguladı. İslah, "Martılar açlıktan değil, alışkanlık haline getirdikleri için saldırıyor olabilirler. Ama biz onlara zarar vermeyeceğiz, ne kadar saldırsalar da onları koruyacağız" şeklinde konuştu.

Çözüm Arayışları: Balıkçılar Ne Yapacak?

Saldırılar karşısında çaresiz kalmayan balıkçılar, martılara karşı etkili bir çözüm bulmak için kafa yoruyorlar. Ümit İslah, balık tezgahlarını martılardan korumak için balık ağları kurmayı düşündüklerini belirtti. Bu yöntemle, martıların tezgahlara erişiminin engellenmesi ve benzer olayların önüne geçilmesi amaçlanıyor.