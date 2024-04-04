Martılardan sıra dışı hırsızlık 1 Kilo balık çalındı!
Sinop'ta bulunan bir balıkçı dükkanı, martıların ani saldırısına maruz kaldı. Gökyüzünden adeta bir ok gibi inen martılar, balıkçı tezgahına dalış yaparak mezgit avına çıktılar. Balıkçı Ümit İslah'ın çabalarına rağmen, bu usta hırsızlar yaklaşık 1 kilogram balığı kapıp kaçmayı başardı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Doğanın Hırsızları: Açlık mı, Yoksa Alışkanlık mı?
Ümit İslah, geçmiş yıllarda kurdukları ağların bu yıl henüz kurulmamış olmasının martıların saldırısını tetiklemiş olabileceğini belirtti. Martıların, geçmişte de benzer saldırıları gerçekleştirdiğini ancak bu seferki saldırının boyutunun daha büyük olduğunu vurguladı. İslah, "Martılar açlıktan değil, alışkanlık haline getirdikleri için saldırıyor olabilirler. Ama biz onlara zarar vermeyeceğiz, ne kadar saldırsalar da onları koruyacağız" şeklinde konuştu.
Çözüm Arayışları: Balıkçılar Ne Yapacak?
Saldırılar karşısında çaresiz kalmayan balıkçılar, martılara karşı etkili bir çözüm bulmak için kafa yoruyorlar. Ümit İslah, balık tezgahlarını martılardan korumak için balık ağları kurmayı düşündüklerini belirtti. Bu yöntemle, martıların tezgahlara erişiminin engellenmesi ve benzer olayların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
04 Nis 2024 - 10:50 Sinop- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.