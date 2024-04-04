Aylık 30 bin lira maaşa rağmen gençler meslekten kaçıyor!
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 28 yıllık deneyime sahip fırın ustası Feridun Yaşayan, fırıncılık mesleğinin geleceğine dair endişelerini dile getiriyor. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti pideleri ustalıkla hazırlayan Yaşayan, mesleğe olan ilginin azalmasından kaynaklanan çırak bulma sorununa dikkat çekiyor.
Gençlerin Meslekten Uzak Durması
Yaşayan, 28 yıldır sürdürdüğü fırıncılık mesleğine yeni neslin ilgi göstermediğini belirtiyor. "Fırıncılığın püf noktaları yok, içinden gelerek yapılması gereken bir iş" diyen usta, gençlerin çalışmaya olan isteksizliğinden yakınıyor. Kendi çocuğunun bile mesleği bir süre denedikten sonra bıraktığını ifade eden Yaşayan, bu durumun mesleğin geleceği adına endişe verici olduğunu vurguluyor.
Fırıncılıkta Yüksek Gelir Fırsatı
Mudurnu ilçesindeki fırınında çalışan bir fırın ustasının günlük kazancının bin lira civarında olduğunu belirten Yaşayan, bu durumun aylık olarak yaklaşık 30 bin lira gelir anlamına geldiğini söylüyor. Mesleğin gece çalışma saatlerine rağmen, bir aileyi rahatlıkla geçindirecek gelir seviyesine sahip olduğunu ifade ediyor.
Ramazan Ayının Bereketi
Ramazan ayında Mudurnu halkına sıcak pide servisi yapan Yaşayan, pide fiyatlarının 20 lira olduğunu belirtiyor. Tek seferde 150 adet ramazan pidesi pişirebilen fırınının kapasitesinden de bahsederek, müşterilere çeşitli lezzetler sunduklarını ifade ediyor.
04 Nis 2024 - 14:56 Bolu/ Mudurnu- Ekonomi
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.