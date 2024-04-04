Aylık 30 bin lira maaşa rağmen gençler meslekten kaçıyor!

Gençlerin Meslekten Uzak Durması

Yaşayan, 28 yıldır sürdürdüğü fırıncılık mesleğine yeni neslin ilgi göstermediğini belirtiyor. "Fırıncılığın püf noktaları yok, içinden gelerek yapılması gereken bir iş" diyen usta, gençlerin çalışmaya olan isteksizliğinden yakınıyor. Kendi çocuğunun bile mesleği bir süre denedikten sonra bıraktığını ifade eden Yaşayan, bu durumun mesleğin geleceği adına endişe verici olduğunu vurguluyor.

Fırıncılıkta Yüksek Gelir Fırsatı

Mudurnu ilçesindeki fırınında çalışan bir fırın ustasının günlük kazancının bin lira civarında olduğunu belirten Yaşayan, bu durumun aylık olarak yaklaşık 30 bin lira gelir anlamına geldiğini söylüyor. Mesleğin gece çalışma saatlerine rağmen, bir aileyi rahatlıkla geçindirecek gelir seviyesine sahip olduğunu ifade ediyor.

Ramazan Ayının Bereketi

Ramazan ayında Mudurnu halkına sıcak pide servisi yapan Yaşayan, pide fiyatlarının 20 lira olduğunu belirtiyor. Tek seferde 150 adet ramazan pidesi pişirebilen fırınının kapasitesinden de bahsederek, müşterilere çeşitli lezzetler sunduklarını ifade ediyor.