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Aylık 30 bin lira maaşa rağmen gençler meslekten kaçıyor!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 28 yıllık deneyime sahip fırın ustası Feridun Yaşayan, fırıncılık mesleğinin geleceğine dair endişelerini dile getiriyor. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti pideleri ustalıkla hazırlayan Yaşayan, mesleğe olan ilginin azalmasından kaynaklanan çırak bulma sorununa dikkat çekiyor.

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Aylık 30 bin lira maaşa rağmen gençler meslekten kaçıyor!
Aylık 30 bin lira maaşa rağmen gençler meslekten kaçıyor!
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Gençlerin Meslekten Uzak Durması

Yaşayan, 28 yıldır sürdürdüğü fırıncılık mesleğine yeni neslin ilgi göstermediğini belirtiyor. "Fırıncılığın püf noktaları yok, içinden gelerek yapılması gereken bir iş" diyen usta, gençlerin çalışmaya olan isteksizliğinden yakınıyor. Kendi çocuğunun bile mesleği bir süre denedikten sonra bıraktığını ifade eden Yaşayan, bu durumun mesleğin geleceği adına endişe verici olduğunu vurguluyor.

Aylık 30 bin lira maaşa rağmen gençler meslekten kaçıyor!

Fırıncılıkta Yüksek Gelir Fırsatı

Mudurnu ilçesindeki fırınında çalışan bir fırın ustasının günlük kazancının bin lira civarında olduğunu belirten Yaşayan, bu durumun aylık olarak yaklaşık 30 bin lira gelir anlamına geldiğini söylüyor. Mesleğin gece çalışma saatlerine rağmen, bir aileyi rahatlıkla geçindirecek gelir seviyesine sahip olduğunu ifade ediyor.Aylık 30 bin lira maaşa rağmen gençler meslekten kaçıyor!

Ramazan Ayının Bereketi

Ramazan ayında Mudurnu halkına sıcak pide servisi yapan Yaşayan, pide fiyatlarının 20 lira olduğunu belirtiyor. Tek seferde 150 adet ramazan pidesi pişirebilen fırınının kapasitesinden de bahsederek, müşterilere çeşitli lezzetler sunduklarını ifade ediyor.Aylık 30 bin lira maaşa rağmen gençler meslekten kaçıyor!
# mudurnu, ramazan

04 Nis 2024 - 14:56 Bolu/ Mudurnu- Ekonomi

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