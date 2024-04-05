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Üç katlı ev alevlere teslim!

Zonguldak Kardeşler Köyü'nde üç katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İsmail U. ve ailesi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Üç katlı ev alevlere teslim!
Üç katlı ev alevlere teslim!
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Alevlerle Mücadele Anında Başladı

Yangın, Zonguldak İtfaiye Dairesi ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürme çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi. Alevlerin sarstığı bina, itfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi ile kurtarıldı.

Üç katlı ev alevlere teslim!

Dumanların Etkilediği Aile Hastanede

Yangının etkisiyle evde bulunan İsmail U., eşi Nermin U. ve oğulları Ömer U., yoğun duman nedeniyle sağlık sorunları yaşadı. Olay yerine ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, üç kişiyi de hemen Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan aile üyelerinin sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.

Üç katlı ev alevlere teslim!

Güvenlik Önlemleri Alındı

Jandarma ekipleri, yangın sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği ve yangının çıkış nedenine dair soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
# jandarma, aile

05 Nis 2024 - 12:14 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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