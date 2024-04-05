Üç katlı ev alevlere teslim!
Zonguldak Kardeşler Köyü'nde üç katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İsmail U. ve ailesi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.
Alevlerle Mücadele Anında Başladı
Yangın, Zonguldak İtfaiye Dairesi ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürme çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi. Alevlerin sarstığı bina, itfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi ile kurtarıldı.
Dumanların Etkilediği Aile Hastanede
Yangının etkisiyle evde bulunan İsmail U., eşi Nermin U. ve oğulları Ömer U., yoğun duman nedeniyle sağlık sorunları yaşadı. Olay yerine ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, üç kişiyi de hemen Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan aile üyelerinin sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.
Güvenlik Önlemleri Alındı
Jandarma ekipleri, yangın sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği ve yangının çıkış nedenine dair soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
05 Nis 2024 - 12:14 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.