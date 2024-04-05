Mazbata töreninde büyük arbede yaşandı!
Zonguldak'ta CHP adayı Tahsin Erdem, yerel seçim zaferinin ardından devir teslim töreninde yaşanan arbede sonrası eski Başkan Ömer Selim Alan'dan özür diledi.
Mazbata Töreninden Belediyeye Coşkulu Yürüyüş
Erdem, seçim zaferinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Behice Dizdar'dan mazbatasını aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile diğer partililerin eşlik ettiği Erdem, mazbata töreninin ardından coşkulu bir kalabalıkla belediyeye yürüdü.
Uğurlama Sırasında Yaşanan Arbede ve Erdem'in Özür Dilemesi
Devir teslim töreni sonrası, eski Başkan Alan'ın belediye binasından ayrılması sırasında yaşanan kısa süreli arbedeye Erdem'den sert tepki geldi. Kendisini ve partisini temsil etmeyen bu davranış için Alan'dan özür dileyen Erdem, olayı "tasvip etmediğini" ve "seviyesizlik" olarak nitelendirdi.
Erdem'den Madenci Kültürüne Saygı
Erdem, göreve başlarken madenci bareti takarak ve Zonguldakspor atkısı ile Türk Bayrağı rozeti takarak Zonguldak'ın madenci kültürüne ve sporuna olan saygısını gösterdi. Bu jestlerle Erdem, şehrin değerlerine bağlılığını ve birlik mesajını vurguladı.
05 Nis 2024 - 12:21 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.