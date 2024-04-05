Mazbata töreninde büyük arbede yaşandı!

Mazbata Töreninden Belediyeye Coşkulu Yürüyüş

Erdem, seçim zaferinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Behice Dizdar'dan mazbatasını aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile diğer partililerin eşlik ettiği Erdem, mazbata töreninin ardından coşkulu bir kalabalıkla belediyeye yürüdü.

Uğurlama Sırasında Yaşanan Arbede ve Erdem'in Özür Dilemesi

Devir teslim töreni sonrası, eski Başkan Alan'ın belediye binasından ayrılması sırasında yaşanan kısa süreli arbedeye Erdem'den sert tepki geldi. Kendisini ve partisini temsil etmeyen bu davranış için Alan'dan özür dileyen Erdem, olayı "tasvip etmediğini" ve "seviyesizlik" olarak nitelendirdi.

Erdem'den Madenci Kültürüne Saygı

Erdem, göreve başlarken madenci bareti takarak ve Zonguldakspor atkısı ile Türk Bayrağı rozeti takarak Zonguldak'ın madenci kültürüne ve sporuna olan saygısını gösterdi. Bu jestlerle Erdem, şehrin değerlerine bağlılığını ve birlik mesajını vurguladı.