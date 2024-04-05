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Mazbata töreninde büyük arbede yaşandı!

Zonguldak'ta CHP adayı Tahsin Erdem, yerel seçim zaferinin ardından devir teslim töreninde yaşanan arbede sonrası eski Başkan Ömer Selim Alan'dan özür diledi.

İhlas Haber Ajansı
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Mazbata töreninde büyük arbede yaşandı!
Mazbata töreninde büyük arbede yaşandı!
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Mazbata Töreninden Belediyeye Coşkulu Yürüyüş

Erdem, seçim zaferinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Behice Dizdar'dan mazbatasını aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile diğer partililerin eşlik ettiği Erdem, mazbata töreninin ardından coşkulu bir kalabalıkla belediyeye yürüdü.

Mazbata töreninde büyük arbede yaşandı!

Uğurlama Sırasında Yaşanan Arbede ve Erdem'in Özür Dilemesi

Devir teslim töreni sonrası, eski Başkan Alan'ın belediye binasından ayrılması sırasında yaşanan kısa süreli arbedeye Erdem'den sert tepki geldi. Kendisini ve partisini temsil etmeyen bu davranış için Alan'dan özür dileyen Erdem, olayı "tasvip etmediğini" ve "seviyesizlik" olarak nitelendirdi.Mazbata töreninde büyük arbede yaşandı!

Erdem'den Madenci Kültürüne Saygı

Erdem, göreve başlarken madenci bareti takarak ve Zonguldakspor atkısı ile Türk Bayrağı rozeti takarak Zonguldak'ın madenci kültürüne ve sporuna olan saygısını gösterdi. Bu jestlerle Erdem, şehrin değerlerine bağlılığını ve birlik mesajını vurguladı.Mazbata töreninde büyük arbede yaşandı!
# belediye, seçim, chp, başkan

05 Nis 2024 - 12:21 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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