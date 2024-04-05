Mahsur kalan hamile inek kurtarıldı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde mahsur kalan hamile inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. İneğin hipotermi geçirmemesi için ateşle ısınması sağlandı.
Teknik Beceri ve İnsani Çaba Birleşti
AFAD ekipleri, aldıkları ihbar üzerine derhal harekete geçerek, teknik donanımları ve uzmanlık bilgileri ışığında zorlu bir kurtarma operasyonunu yönetti. İneğin hamile olduğunun bilinmesi, operasyonun hassasiyetini daha da artırdı. Ekipler, dere yatağında su içinde mahsur kalan ineği, su seviyesinin üzerine yaklaşık 12 metre yükseğe güvenli bir şekilde tahliye etmeyi başardı.
Soğuktan Koruma: Ateşle Isınma
Kurtarma operasyonu sırasında, saatlerce soğuk su içinde kalan ve hava sıcaklığının düşük olması sebebiyle hipotermi riski ile karşı karşıya kalan ineği korumak için ateş yakıldı. Bu sayede inek, hipotermiden korunarak, sağlığına kavuştu.
Zorlu Arazi Koşullarına Rağmen Başarı
Dik arazi koşulları, kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırsa da, Karabük İl Özel İdaresi tarafından sağlanan iş makinesi ile açılan yol sayesinde inek, güvenli bir şekilde tahliye edildi. Böylece, AFAD ekiplerinin profesyonel çalışmaları ve ilgili kurumların iş birliği ile mahsur kalan hamile inek, sahibine sağ salim teslim edildi.
05 Nis 2024 - 13:42 Karabük- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.