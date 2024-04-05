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Mahsur kalan hamile inek kurtarıldı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde mahsur kalan hamile inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. İneğin hipotermi geçirmemesi için ateşle ısınması sağlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Mahsur kalan hamile inek kurtarıldı
Mahsur kalan hamile inek kurtarıldı
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Teknik Beceri ve İnsani Çaba Birleşti

AFAD ekipleri, aldıkları ihbar üzerine derhal harekete geçerek, teknik donanımları ve uzmanlık bilgileri ışığında zorlu bir kurtarma operasyonunu yönetti. İneğin hamile olduğunun bilinmesi, operasyonun hassasiyetini daha da artırdı. Ekipler, dere yatağında su içinde mahsur kalan ineği, su seviyesinin üzerine yaklaşık 12 metre yükseğe güvenli bir şekilde tahliye etmeyi başardı.

Mahsur kalan hamile inek kurtarıldı

Soğuktan Koruma: Ateşle Isınma

Kurtarma operasyonu sırasında, saatlerce soğuk su içinde kalan ve hava sıcaklığının düşük olması sebebiyle hipotermi riski ile karşı karşıya kalan ineği korumak için ateş yakıldı. Bu sayede inek, hipotermiden korunarak, sağlığına kavuştu.Mahsur kalan hamile inek kurtarıldı

Zorlu Arazi Koşullarına Rağmen Başarı

Dik arazi koşulları, kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırsa da, Karabük İl Özel İdaresi tarafından sağlanan iş makinesi ile açılan yol sayesinde inek, güvenli bir şekilde tahliye edildi. Böylece, AFAD ekiplerinin profesyonel çalışmaları ve ilgili kurumların iş birliği ile mahsur kalan hamile inek, sahibine sağ salim teslim edildi.Mahsur kalan hamile inek kurtarıldı
# karabük

05 Nis 2024 - 13:42 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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