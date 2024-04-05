Jandarma'dan bayram öncesi, yolcu kılığında sıkı denetim!
Bolu İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Trafik Güvenliği ve Seyahat Güvenliği başlıkları altında sürdürülen bu önemli uygulama, özellikle Ramazan Bayramı öncesinde Mudurnu ilçesinde yoğunlaştırıldı.
Ramazan Bayramı Öncesi Önlemler Artırıldı
Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla, Bolu'nun Mudurnu ilçesi başta olmak üzere, şehrin çeşitli noktalarında trafik denetimleri artırıldı. Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir giriş ve çıkışlarında kurdukları trafik kontrol noktalarıyla araçları yakın markaja aldı.
Yolcu Kılığında Denetim: Trafik Kurallarına Sıkı Gözlem
Bu denetimlerin en dikkat çekici yönü, jandarma ekiplerinin sivil kıyafetlerle ve yolcu olarak otobüslerde seyahat etmesiydi. Deneyimli trafik personeli, bu yöntemle, şoförlerin seyir halindeyken cep telefonu kullanıp kullanmadıkları, emniyet kemeri takıp takmadıkları ve trafik kurallarına ne derece uydukları gibi kritik noktaları gözlemledi. Denetimler, otobüslerin durdurulduğu kontrol noktalarında yoğunlaşırken, sivil jandarma personeli yolculara kendini tanıttı ve önemli uyarılarda bulundu.
Trafik Kurallarına Uyumu Teşvik Eden Yaklaşım
Kurallara uygun davranış sergileyen otobüs şoförlerine teşekkür edilirken, yolcuların da emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatıldı. Güvenli Seyahat vurgusuyla gerçekleştirilen bu denetimler, hem sürücülerin hem de yolcuların trafik güvenliğine olan duyarlılığını artırmayı hedefliyor.
05 Nis 2024 - 15:13 Bolu/ Mudurnu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.