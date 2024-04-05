Jandarma'dan bayram öncesi, yolcu kılığında sıkı denetim!

Ramazan Bayramı Öncesi Önlemler Artırıldı

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla, Bolu'nun Mudurnu ilçesi başta olmak üzere, şehrin çeşitli noktalarında trafik denetimleri artırıldı. Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir giriş ve çıkışlarında kurdukları trafik kontrol noktalarıyla araçları yakın markaja aldı.

Yolcu Kılığında Denetim: Trafik Kurallarına Sıkı Gözlem

Bu denetimlerin en dikkat çekici yönü, jandarma ekiplerinin sivil kıyafetlerle ve yolcu olarak otobüslerde seyahat etmesiydi. Deneyimli trafik personeli, bu yöntemle, şoförlerin seyir halindeyken cep telefonu kullanıp kullanmadıkları, emniyet kemeri takıp takmadıkları ve trafik kurallarına ne derece uydukları gibi kritik noktaları gözlemledi. Denetimler, otobüslerin durdurulduğu kontrol noktalarında yoğunlaşırken, sivil jandarma personeli yolculara kendini tanıttı ve önemli uyarılarda bulundu.

Trafik Kurallarına Uyumu Teşvik Eden Yaklaşım

Kurallara uygun davranış sergileyen otobüs şoförlerine teşekkür edilirken, yolcuların da emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatıldı. Güvenli Seyahat vurgusuyla gerçekleştirilen bu denetimler, hem sürücülerin hem de yolcuların trafik güvenliğine olan duyarlılığını artırmayı hedefliyor.