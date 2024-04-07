YSK'nın gündeminde aile içi rekabet: Gerede'de amca ile yeğeni arasındaki seçim yarışı büyüyor!

Nefes Kesen Aile İçi Rekabet

Gerede'de yapılan seçimlerde, AK Parti'nin adayı Mustafa Allar, 4 bin 526 oy alarak üçüncü kez belediye başkanlığına seçildi. Büyük Birlik Partisi'nin adayı ve aynı zamanda Mustafa Allar'ın yeğeni olan Akif Allar ise 4 bin 453 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı. Bu sonuç, iki aday arasında sadece 73 oy fark olduğunu gösterdi.

Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci

Yeğen Akif Allar, seçim sonuçlarına itiraz etmek için önce ilçe seçim kuruluna, ardından il seçim kuruluna başvurdu. Her iki kuruldan da beklediği sonucu alamayan Akif Allar, son olarak Yüksek Seçim Kurulu'na ( YSK) başvuruda bulundu. YSK binası önünde yaptığı açıklamada, seçim sürecinde yaşanan olumsuzlukları ve itiraz sürecini detaylarıyla anlattı.

YSK Kararı Bekleniyor

Gerede'de yaklaşık 13 bin geçerli oyun kullanıldığı ve 73 oy farkla seçimi kaybettiği belirtilen Akif Allar, YSK'dan gelecek kararı bekliyor. Bu ilginç aile içi rekabet ve sonrasında yaşanan itiraz süreci, Türkiye genelinde seçimlerin ne kadar çekişmeli ve önemli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

YSK'nın vereceği karar, sadece Gerede ilçesi için değil, Türkiye'nin yerel yönetim anlayışı açısından da önem taşıyor. Gerede'deki seçim rekabeti ve sonrasındaki itiraz süreci, demokrasinin işleyişi ve adaletin sağlanması açısından dikkatle izleniyor.