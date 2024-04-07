YSK'nın gündeminde aile içi rekabet: Gerede'de amca ile yeğeni arasındaki seçim yarışı büyüyor!
Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleşen yerel seçimler, aynı aileden iki adayın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. AK Parti adayı olan mevcut Belediye Başkanı Mustafa Allar ile Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) yeğeni Akif Allar arasındaki seçim yarışı, Türkiye'nin dört bir yanından dikkatleri çekti. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 16 bin 548 seçmenin bulunduğu Gerede ilçesinde, aile içi rekabetin sonucu büyük bir merak konusu oldu.
Nefes Kesen Aile İçi Rekabet
Gerede'de yapılan seçimlerde, AK Parti'nin adayı Mustafa Allar, 4 bin 526 oy alarak üçüncü kez belediye başkanlığına seçildi. Büyük Birlik Partisi'nin adayı ve aynı zamanda Mustafa Allar'ın yeğeni olan Akif Allar ise 4 bin 453 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı. Bu sonuç, iki aday arasında sadece 73 oy fark olduğunu gösterdi.
Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci
Yeğen Akif Allar, seçim sonuçlarına itiraz etmek için önce ilçe seçim kuruluna, ardından il seçim kuruluna başvurdu. Her iki kuruldan da beklediği sonucu alamayan Akif Allar, son olarak Yüksek Seçim Kurulu'na ( YSK) başvuruda bulundu. YSK binası önünde yaptığı açıklamada, seçim sürecinde yaşanan olumsuzlukları ve itiraz sürecini detaylarıyla anlattı.
YSK Kararı Bekleniyor
Gerede'de yaklaşık 13 bin geçerli oyun kullanıldığı ve 73 oy farkla seçimi kaybettiği belirtilen Akif Allar, YSK'dan gelecek kararı bekliyor. Bu ilginç aile içi rekabet ve sonrasında yaşanan itiraz süreci, Türkiye genelinde seçimlerin ne kadar çekişmeli ve önemli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
YSK'nın vereceği karar, sadece Gerede ilçesi için değil, Türkiye'nin yerel yönetim anlayışı açısından da önem taşıyor. Gerede'deki seçim rekabeti ve sonrasındaki itiraz süreci, demokrasinin işleyişi ve adaletin sağlanması açısından dikkatle izleniyor.
07 Nis 2024 - 12:40 Bolu- Siyaset
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.