Bolu Valiliği'nden bayram trafik tedbirleri: Ekipler iki kat artıyor!

Bayram Yoğunluğuna Karşı Bolu'da Önlemler Artırılıyor

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatilinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, özellikle Bolu Dağı Tüneli mevkisi ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde trafik akışının düzenlenmesi için ek tedbirlerin alındığı belirtildi.

85 Ekip, 182 Personelle Görev Başında

Bayram tatili süresince, olumsuz durumları önlemek amacıyla 85 ekip ve 182 personelin görev yapacağı açıklandı. Vali Kılıç, vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmeleri için trafik kurallarına uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Trafik Tedbirleri Üst Seviyede

Vali Kılıç, yapılan asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında trafik kazalarını önlemek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan trafik tedbirlerinin üst seviyede olduğunu belirtti. Vatandaşların hız limitlerine uyması, emniyet kemerlerini takması gibi trafik kurallarına riayet etmesinin can güvenliği açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Bayramda Güvenlik İçin İki Kat Çaba

Bayram tatilinde trafik yoğunluğunun yönetimi için ekibin iki katına çıkarılacağını ifade eden Kılıç, kontrol noktalarının artırılacağını ve vatandaşların sürekli olarak uyarılacağını bildirdi. Jandarma, emniyet ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek çalışmalarla, tatil süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması hedefleniyor.

Bolu'da Bayram Trafik Tedbirleri

Toplantıya Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Avcı da katılarak, alınan önlemlere destek verdiğini ifade etti. Bayram tatili süresince bölgede artırılan güvenlik önlemleriyle vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri amaçlanıyor.