-

Bolu'da motosiklet sürücülerine mesaj net: Kurallara uymazsanız cezadan kaçamazsınız!

Bolu'da, İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetimler artırıldı. Kasksız ve yasaklı caddelere giren sürücüler, 690 TL ceza ile karşılaştı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bolu'da motosiklet sürücülerine mesaj net: Kurallara uymazsanız cezadan kaçamazsınız!
Bolu'da motosiklet sürücülerine mesaj net: Kurallara uymazsanız cezadan kaçamazsınız!
+2
Büyütmek için resme tıklayın

İzzet Baysal Caddesi'nde Kurallara Uymayanlara Ceza Yağdı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanımına kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde adeta bir ceza yağmuru başlattı. Kask kullanımı ve giriş yasağına uymayan sürücüler, 690 TL tutarında para cezası ile karşılaştı. Bu uygulama, kurallara riayet eden sürücülerin ise takdirini topladı. Bayram öncesindeki yoğunluk göz önünde bulundurularak yapılan denetimlerde, kasksız sürücüler de aynı cezai işlemle karşı karşıya kaldı.Bolu'da motosiklet sürücülerine mesaj net: Kurallara uymazsanız cezadan kaçamazsınız!

Cumhuriyet Caddesi'nde de Denetimler Hız Kesmiyor

Araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde de benzer bir denetim furyası yaşanıyor. Kasksız, plakasız ve ehliyetsiz sürücüler, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu tespit edilerek cezalandırılıyor. Bu caddede gerçekleştirilen uygulamalar, trafik güvenliğinin artırılmasında önemli bir adım olarak görülüyor.

Bolu'da motosiklet sürücülerine mesaj net: Kurallara uymazsanız cezadan kaçamazsınız!

Bayram Boyunca Denetimler Artacak

Bolu Emniyet Müdürlüğü, bayram süresince kent genelinde denetimlerin daha da artırılacağını duyurdu. Bu dönemde, trafik güvenliğini tehdit eden her türlü unsura karşı etkin bir mücadele yürütüleceği belirtildi. Vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için alınan bu önlemler, toplumun tüm kesimleri tarafından olumlu karşılanıyor.Bolu'da motosiklet sürücülerine mesaj net: Kurallara uymazsanız cezadan kaçamazsınız!

Bolu'da, motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen bu denetimler, trafik güvenliğinin sağlanmasında büyük bir adım olarak kabul ediliyor. Polis ekiplerinin kararlı tutumu, kural ihlallerinin önlenmesinde etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.Bolu'da motosiklet sürücülerine mesaj net: Kurallara uymazsanız cezadan kaçamazsınız!

# trafik, araç, polis

07 Nis 2024 - 13:19 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İhale ilanı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Resmi İlandır mask
İhale ilanı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Seben Orman İşletme Müdürlüğü Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kod nolu orman yollarında sanat yapısı inşaatı işi Orman İşletme Müdürlüğü-Seben Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Seben Orman İşletme Müdürlüğü Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kod nolu orman yollarında sanat yapısı inşaatı işi Orman İşletme Müdürlüğü-Seben Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Bina inşaatı yaptırılacaktır Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Bina inşaatı yaptırılacaktır Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
2024 Yılı Kargo Taşıma Hizmet Alımı Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Resmi İlandır mask
2024 Yılı Kargo Taşıma Hizmet Alımı Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü
Bolu Valiliği'nden bayram trafik tedbirleri: Ekipler iki kat artıyor! mask
Bolu Valiliği'nden bayram trafik tedbirleri: Ekipler iki kat artıyor!
YSK'nın gündeminde aile içi rekabet: Gerede'de amca ile yeğeni arasındaki seçim yarışı büyüyor! mask
YSK'nın gündeminde aile içi rekabet: Gerede'de amca ile yeğeni arasındaki seçim yarışı büyüyor!
Jandarma'dan bayram öncesi, yolcu kılığında sıkı denetim! mask
Jandarma'dan bayram öncesi, yolcu kılığında sıkı denetim!
Mahsur kalan hamile inek kurtarıldı mask
Mahsur kalan hamile inek kurtarıldı
Mazbata töreninde büyük arbede yaşandı! mask
Mazbata töreninde büyük arbede yaşandı!
Üç katlı ev alevlere teslim! mask
Üç katlı ev alevlere teslim!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL