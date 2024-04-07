Bolu'da motosiklet sürücülerine mesaj net: Kurallara uymazsanız cezadan kaçamazsınız!
Bolu'da, İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetimler artırıldı. Kasksız ve yasaklı caddelere giren sürücüler, 690 TL ceza ile karşılaştı.
İzzet Baysal Caddesi'nde Kurallara Uymayanlara Ceza Yağdı
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanımına kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde adeta bir ceza yağmuru başlattı. Kask kullanımı ve giriş yasağına uymayan sürücüler, 690 TL tutarında para cezası ile karşılaştı. Bu uygulama, kurallara riayet eden sürücülerin ise takdirini topladı. Bayram öncesindeki yoğunluk göz önünde bulundurularak yapılan denetimlerde, kasksız sürücüler de aynı cezai işlemle karşı karşıya kaldı.
Cumhuriyet Caddesi'nde de Denetimler Hız Kesmiyor
Araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde de benzer bir denetim furyası yaşanıyor. Kasksız, plakasız ve ehliyetsiz sürücüler, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu tespit edilerek cezalandırılıyor. Bu caddede gerçekleştirilen uygulamalar, trafik güvenliğinin artırılmasında önemli bir adım olarak görülüyor.
Bayram Boyunca Denetimler Artacak
Bolu Emniyet Müdürlüğü, bayram süresince kent genelinde denetimlerin daha da artırılacağını duyurdu. Bu dönemde, trafik güvenliğini tehdit eden her türlü unsura karşı etkin bir mücadele yürütüleceği belirtildi. Vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için alınan bu önlemler, toplumun tüm kesimleri tarafından olumlu karşılanıyor.
Bolu'da, motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen bu denetimler, trafik güvenliğinin sağlanmasında büyük bir adım olarak kabul ediliyor. Polis ekiplerinin kararlı tutumu, kural ihlallerinin önlenmesinde etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.
07 Nis 2024 - 13:19 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.