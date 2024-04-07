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Bolu geçiş noktasında bayram denetimi: Hız yapanlara ceza yağdı!

Bolu ve çevresindeki Ramazan Bayramı tatili öncesi trafik denetimleri artırıldı. Radar ve dronlarla hız yapan sürücüler denetleniyor, yol güvenliği sağlanıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu geçiş noktasında bayram denetimi: Hız yapanlara ceza yağdı!
Bolu geçiş noktasında bayram denetimi: Hız yapanlara ceza yağdı!
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Hız Sınırı Kontrolleri Artırıldı

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, Bolu ve çevresindeki Mudurnu, Nallıhan, Akyazı gibi önemli ilçeleri birbirine bağlayan kara yollarında denetimler artırıldı. Hız yaparak trafik güvenliğini riske atan sürücüler, jandarma trafik ekiplerinin radar ve dron teknolojileri kullanarak gerçekleştirdiği denetimlerle tespit ediliyor. Bu sayede, gece gündüz demeden yol güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

Bolu geçiş noktasında bayram denetimi: Hız yapanlara ceza yağdı!

Teknolojik Denetimler ve Dron Kullanımı

Trafik ekipleri, 24 saat boyunca bölgede denetimlerine devam ediyor. Hız kontrol radarları ve havadan denetim imkanı sağlayan dronlar sayesinde, trafiğin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu modern denetim yöntemleri, her türlü olumsuzluğa karşı hızlı müdahale edilmesini sağlıyor.Bolu geçiş noktasında bayram denetimi: Hız yapanlara ceza yağdı!

Güvenli Yolculuk İçin Tam Kapasite Çalışma

Ramazan Bayramı tatili süresince, bölgedeki trafik ekipleri tatilcilerin güvenli ve rahat bir yolculuk yapabilmesi için teyakkuz halinde bulunuyor. Yoğun trafik ve hız yapma eğilimi gösteren sürücülere karşı alınan önlemler, bayram tatilinin huzur ve güven içinde geçirilmesine katkı sağlıyor.Bolu geçiş noktasında bayram denetimi: Hız yapanlara ceza yağdı!

Bolu ve çevresindeki yollarda yapılan bu denetimler, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini önceliklendiren önemli bir adım olarak görülüyor. Tatil süresince trafik ekiplerinin yoğun çabası, kazaların önlenmesi ve trafik kurallarına uyumun sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

# mudurnu, trafik, jandarma, ramazan

07 Nis 2024 - 13:38 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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